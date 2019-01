Klart med nya väghyveln – ett finskt muskelberg i mångmiljonklassen: "Det känns verkligen skönt"

Den gamla väghyveln i Timrå har varit en fråga som diskuterats under många år. Varje vinter de senaste åren har varit en kamp för att få den att fungera men nu stundar de sista månaderna innan avlösning.

– Vi har klart med köpet och det känns verkligen skönt. Det vi diskuterar nu är lite detaljer med bromsar och smörjsystem men det beräknar vi ha klart under nästa vecka, förklarar Thure Järlehag, arbetsledare vid väg- och trafikavdelningen på kultur- och teknikförvaltningen.

Den nya väghyveln som de närmaste åren kommer att hålla Timrås vägar farbara är från Finland och av märket Veekmas. Kostnaden för det nya kraftpaketet är ungefär fem miljoner kronor. Och det är väl investerade pengar menar Thure Järlehag.

- Man måste ha en fungerande hyvel för att kunna sköta vägunderhållet. Absolut vintertid men även sommartid.

Vintertid är det framför allt snö och hård is som ska hyvlas och under sommaren är det grusvägarna i kommunen som ska hållas i farbart skick. Det sker också med hjälp av väghyveln. Den gamla trotjänaren är från 1991 och under de senaste åren har det varit stora problem med att hålla den i trim. Och problemen fortsätter. Under fredagen stod den till exempel på verkstaden och man inväntade reservdelar för att reparera.

– Den står här i garaget. Vi håller på att laga en kolv till vingen och vi väntar på att få hem den, säger Thure Järlehag.

När den nya hyveln anländer och är i full drift ska Timrå kommun sälja den gamla och Thure Järlehag hoppas att den nya kommer att hålla länge. Om än inte så länge som den man har nu.

– De är ganska stryktåliga men jag hoppas att vi inte behöver ha den här hyveln lika länge. Men den är ju politiken som bestämmer det i slutändan, säger han.