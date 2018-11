Klart med oppositionsråd i Timrå: "Vi ber inte om ursäkt och känner absolut ingen skam"

I Timrå kommun har den mångåriga alliansen spruckit. Det skedde när Liberalerna ingick samarbete med Timråpartiet och Sverigedemokraterna. Efter det har det varit oklart vem som ska vara oppositionsråd i kommunen.

Vi kommer att fortsätta att driva vår allianspolitik

Robert Thunfors (T) och Tony Andersson (M) har båda kandiderat för posten och under måndagens möte i kommunfullmäktige blev det klart vem som blir oppositionsråd i Timrå. Den posten innebär att man får fullt betalt arvode som politiker och när rösterna räknats stod det klart att Tony Andersson sitter kvar på posten.

– Det känns givetvis bra. Vi kommer att fortsätta att driva vår allianspolitik tillsammans med KD och C med kraft och engagemang, säger Tony Andersson direkt efter det att röstsiffrorna blivit klara.

Under mötet i kommunfullmäktige valde S och V att rösta på Moderaternas representant. Skälet var enkelt enligt Stefan Dalin (S), som under kvällen valdes till kommunstyrelsens ordförande under kommande mandatperiod. Det handlar om Timråpartiets samarbete med Sverigedemokraterna.

Han förklarade att S och V av tradition inte brukar lägga sig i valet av oppositionsråd. Men under måndagskvällen frångick man den principen och talet om att det handlar om att det blir ett majoritetsråd i stället för ett oppositionsråd slog han åt sidan.

– Vi ber inte om ursäkt och känner absolut ingen skam. Är det några som borde känna skam är det Timråpartiet och Liberalerna i Timrå som genom sin samverkan med Sverigedemokraterna ger dem ökat inflytande, förklarade Dalin från talarstolen.

Liberalernas ordförande Chatrine Nordlund menade att det är andra saker som spelar in i det här fallet.

– Var bara ärliga och säg som det är, det är Thunfors ni har problem med, konstaterade hon.

Eftersom vi inte håller oss till några spelregler kan jag väl göra det

Robert Thunfors själv gick upp i talarstolen när han insåg att slaget var förlorat och han inte skulle väljas till oppositionsråd.

– Det hör ju inte till traditionerna att den som är nominerad går upp och pratar men eftersom vi inte håller oss till några spelregler kan jag väl göra det. Jag hade en ambition att försöka få till ett lite bättre oppositionsarbete gällande förmedlingen av information som jag tycker varit bristfällig, sa Timråpartiets ordförande.

Röstsiffrorna blev tolv för Thunfors och 28 för Andersson, en röst var blank.