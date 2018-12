Steg närmare bioraffinaderi vid Östrandsfabriken: "Detaljplanen är en viktig bit i det här pusslet"

Ytterligare ett steg i SCA:s satsning på ett bioraffinaderi är taget. För drygt ett år sedan, under höstens första möte i kommunfullmäktige, fick politikerna information om satsningen på den världsunika anläggningen som SCA planerar att bygga i anslutning till Östrandsfabriken. På anläggningen ska restprodukter från fabriken och sågverk i regionen förvandlas till miljövänligt grönt bränsle.

– Om allting går enligt plan så är vi förhoppningsvis först i världen, förklarade Anders Hultgren, chef bioraffinaderi vid SCA, för politikerna i Timrå.

Det var Anders Hultgren och Roger Östlin, huvudprojektledare, som berättade om planerna. Då klargjorde duon också att det är mycket som ska prövas innan det är dags för byggstart av nästa jätteprojekt i Timrå. Bland annat handlar det om miljöprövningar och andra tillstånd som ska beviljas innan spaden kan sättas i backen.

För Timrå kommuns del hade politikerna att ta ställning till en ny detaljplan för området. Den detaljplanen har under våren varit ute på samråd och i höstas granskades planförslaget. Vid samrådet kom det in synpunkter på risker med projektet och även under den senare granskningen fanns det synpunkter som gjorde att ändringar måste göras i planen.

Detaljplanen är en viktig bit i det här pusslet

I november fattade kommunstyrelsen beslut om den nya detaljplanen. Där gjordes några tillägg och efter det så klubbades planen i kommunens högsta politiskt beslutande instans – kommunfullmäktige. Med det så har Timrå kommuns politiker sagt ja till planerna, men det är långt ifrån klart ännu.

– Det återstår mängder av saker från SCA:s sida. De håller på med sin miljöprövning och det är en stor process. Men detaljplanen är en viktig bit i det här pusslet, förklarar Ewa Lindstrand (S), kommunstyrelsens ordförande.

Så även om det kommit en bit på väg så återstår det en hel del innan det världsunika bioraffinaderiet i Timrå kan börja byggas.