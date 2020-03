Timråbacken saknas – så är läget inför sista omgången: "Vi har en chans"

Matchen

Kristianstads IK–Timrå IK

Fredag, 19.00, Kristianstads ishall.

Läget i laget

Jakob Ragnarsson var febersjuk inför mötet med Björklöven och följde inte heller med laget till Kristianstad.

Förutom Ragnarsson är alla spelare tillgängliga och Timrå reste ner med samtliga.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

"Vi ska hålla upp passningsspelet, aggressivitet och farten. Vi ska ha viljan att hela tiden vinna en mot en duellerna som vi gjorde i sista perioden mot Björklöven. Vi har en chans att gå för andraplatsen. Det kommer krävas att vi gör mycket mål, men det har vi som målsättning. Att spela en offensiv hockey."

Notera att...

.. Timrå har fortfarande chans att nå den hockeyallsvenska finalen om de tar tre poäng, samtidigt som Modo tar noll. Timrå måste dock även knappa in på Modos tolv måls bättre målskillnad om det ska vara möjligt.

.. Modos Jonathan Johnsson är just nu en poäng ifrån att tangera Pär Arlbrandts rekord i hockeyallsvenskan på 77 poäng, men Timrås Jonathan Dahlén är hack i häl på 75 poäng. Båda har därmed möjlighet att nå och slå rekordet ikväll.

.. Timrå har vunnit två av tre matcher mot Kristianstad den här säsongen. Förlusten kom på bortais.

.. Timrå reste ner mot Kristianstad i buss direkt efter matchen mot Björklöven. Under torsdagen genomförde de fysträning på plats och under fredagsförmiddagen kör de matchvärmning på is.

Så följer du matchen

På plats i Kristanstads ishall, på tv via Cmore Stream, eller via liverapporteringen på vår sajt.