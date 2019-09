Timråbossen Jörgen Wahlbergs tid i Timrå IK – från klubbchef till brutalt avskedad

► 18 juni 2012: Wahlberg kliver in i Timrå IK:s styrelse – tillsammans med landslagsstjärnan

Jörgen Wahlbergs historia i klubben börjar på allvar den 18 juni 2012 då han väljs in i styrelsen. Tommy Andersson blev under samma styrelsemöte ny ordförande och den tidigare simstjärnan Anna-Karin Kammerling fick rubriker då även hon klev in som en nykomling i styrelsen. Wahlberg sitter därefter fem år i styrelsen och hinner dessutom med ett halvår som affärsutvecklare innan han går från doldis till ett ansikte utåt för klubben.

► 5 maj 2017: Wahlberg presenteras som ny klubbchef: "Det blir tufft, men jag är förberedd på det"

Timrå IK var i stort behov av att stabilisera sin ekonomi och mannen som skulle leda dem framåt blev Jörgen Wahlberg. I samband med att han presenterades som ny klubbchef kommenterade han sitt nya jobb i en intervju med ST så här:

– Det kändes spännande. Eftersom jag har god kännedom om hur allt ligger till så vet jag att det är ett tufft jobb som föreningen har framför sig. Med det sagt så känner jag mig motiverad för det här. Det blir tufft, men jag är förberedd på det. Kanske är det bra att jag inte kommer in och tror att det här är klart och bara att förvalta, säger Wahlberg.

► 27 april 2019: Wahlberg berättar om degraderingen och klubbens arbete för att ställa om från SHL till Hockeyallsvenskan

Wahlberg hade en nyckelroll när det kom till att ställa om klubben från spel i SHL till spel i Hockeyallsvenskan. I en längre intervju med ST berättade han i slutet av april i år om att han var ladda för en fortsättning.

– Absolut, klart att man behövde andas några dagar. Men jag är jättemotiverad och känner stödet och att vi kommer gå starkare ur det här långsiktigt. Jag sade när jag fick uppdraget att det inte skulle bli något expresslok mot SHL, men det blev det, säger Wahlberg och tillägger:

– Nu är vi tillbaka där vi startade. Vi har så otroligt mycket kvar att göra.

► 24 september 2019: Wahlberg får sparken

Sundsvalls Tidnings krönikör Eric Westlund kallade det för en offentlig kölhalning. Fakta är att Timrå IK, med kort varsel, kallade till presskonferens under tisdagen för att meddela att de valt att sparka klubbchefen Jörgen Wahlberg. Klubbens ordförande Lars Backlund kommenterade beslutet så här:

– Orsaken till det är att vi har lite olika syn på affärsmoral och etik. Vi i Timrå IK:s styrelse tycker inte att han följt föreningens värderingar när han gjort affärer. Så vårt förtroende är förbrukat.

Senare under dagen bekräftade Backlund för ST att de även kommer att polisanmäla Wahlberg och drog då paralleller till Östersunds FK där den tidigare ordförande Daniel Kindberg står åtalad för ekonomisk brottslighet.

– Vi tycker ju inte att det här är okej. Vi vill ju göra det här lite grann för att skydda föreningen, för det handlar om föreningens existens. I det klimat som är idag med ÖFK, med alla andra idrottsföreningar som gör fel saker känner vi att det här är rätt för oss och se om det är något fel som har begåtts, säger Backlund.

Själv valde Wahlberg att inte kommentera händelsen.