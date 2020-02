Timråcon – en jättesatsning för ungdomar på NHK Arena: "Helt gratis och premiär på skolavslutningen"

För ungefär ett år sedan startade förstudien som nu blommar ut i en fullspäckad dag för ungdomarna i Timrå och grannkommunerna. Timråcon är en satsning som ger ungdomarna möjlighet till massvis med aktiviteter under självaste avslutningsdagen. Timrå folkets husföreningen, som äger projektet, jobbar nu vidare med att få in sponsorer så att det täcker kostnaderna

– Nu blir det en fortsättning på förstudien och det är ju dit vi velat komma, säger André Sevä Nordvold, projektledare och kassör i Timrå folkets husförening.

Vi är jättestolta över att medverka

Under förstudien, som finansierades med EU-medel via Leader Mittland Plus, har även Timråföretaget Norrlands Hall och Kapell varit med. Nu fortsätter det samarbetet och alla är positiva inför premiären.

– Vi tycker det här är ett fantastiskt trevligt projekt och vi är jättestolta över att medverka, säger Patrick Chruzander, företagets Sverigechef och representant för Norrlands Hall och Kapell.

På plats kommer det att finnas en kulturscen. Där kommer lokala band med ungdomar få chansen att uppträda. Men även kända artister kommer att stå för underhållningen.

– I nuläget är hiphopparna Allayawan och DJ 2Much klara, men allt är inte färdigt än så det kan säkert bli fler, säger Pernilla Eurenius som också är kvinnan bakom idén till Timråcon.

I ett första läge planerades det för att hålla evenemanget i tre arenor: NHK, sporthallen och NCC-hallen. Det har man lämnat och nu kommer hela första Timråcon-dagen att hållas i NHK Arena. Där kommer det att finnas möjlighet till olika aktiviteter, bland annat en hel sektion för olika spel.

– Det kommer att vara en blandning mellan data-, bräd-, fantasy- och rollspel, säger Pernilla Eurenius.

Besökarna kommer också få möjlighet att pröva på olika sporter i liten skala. Det kan handla om straffkast i basket, fotbollsövningar eller kanske bordshockey. Föreningslivet får också unika möjligheter att visa upp vad de kan erbjuda och det ger inte bara nya medlemmar.

– Varje föreningen som är med och bidrar med en aktivitet får ett föreningsbidrag på 5 000 kronor, säger Pernilla Eurenius.

Vad vi vet är det Sverigepremiär

Går allting som det ska kommer kvällen avslutas med filmvisning på mediekuben i taket på NHK Arena. Men först måste det testköras så att ljud och annat fungerar, för den här typen av filmvisning hör inte till vanligheterna.

– Vad vi vet är det Sverigepremiär. Om det blir en nyutkommen film eller en äldre storfilm, typ Starwars, är inte heller klart, säger Pernilla Eurenius.

Timråcon är planerat för tre år framåt. Första året kör man en dag, år två blir det hela helgen och efter tre år räknar man med att konceptet ska stå på egna ben.

– Vi har tänkt att det här ska fungera som ett socialt företag, säger Pernilla Eurenius.

Men en sak gäller för alla ungdomar och det är att sommarlovspengarna inte går åt till inträde.

– Det är helt gratis och premiär på skolavslutningen den 12 juni, säger Pernilla Eurenius.