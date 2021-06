Timråjunioren byter klubb – går till Sundsvall Hockey: "Skicklig skridskoåkare med höga ambitioner"

Under förra veckan meddelade Sundsvall Hockey att forwarden Anton Gustafsson, senast i Schweiz högsta liga, ansluter till klubben. Dessförinnan har de förlängt med backen Johan Bengtsson och plockat in Hugo Niemi, även han back, från Kiruna.

På måndagen har de ytterligare ett nyförvärv klart, när det står klart att forwarden Mathias Wikudd skriver på för klubben. Wikudd kommer senast från spel i Timrå IK:s juniororganisation, och var den gångna säsongen utlånad till Hammarby i Hockeyettan under elva matcher. Utöver det fanns 20-åringen, som har just Sundsvall Hockey som moderklubb, också med och tränade med Timrå IK:s A-lag under slutskedet av säsongen, och fanns med i truppen när laget mötte Björklöven i finalserien.

”Mathias är en ung och vältränad forward. Han är en skicklig skridskoåkare med höga ambitioner. Han känner till förening väl efter att spelat ungdomshockey hos oss”, skriver Sundsvall Hockey i ett pressmeddelande om sitt nyförvärv.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong.