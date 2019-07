Timråkaptenen som tog över skutan hos rivalen – Pär Styf om karriären och rivaliteten: "Kan jämföra det med syskons hatkärlek"

Han kom redan under återkomstsäsongen 1999/2000 till Timrå IK. Under tolv säsonger var han sedan trogen, med undantag för en mindre sejour på två matcher till Mörrum 2001, och var under en tid även lagkapten för Timrå. De flesta minns nog Pär Styf som en hårdför och rejäl defensiv back som inte tvekade att slänga sig framför motståndarlagets skott. På sin rygg bar han nummer 36 under sin tid i Timrå. Faktum är att Styf är den enda Timråspelaren genom tiderna att bära just det numret. Det var inte heller ett nummer Pär Styf ville ha från första början.

– När jag kom till Timrå så var alla nummer som jag haft tidigare upptagna. Jag vet inte riktigt varför just 36 kom fram men det måste ju haft någon tanke då iallafall, jag kommer inte ihåg vad den tanken var just nu men så var det iallafall.

Önskade du något annat nummer under din tid i Timrå?

– Jag har haft 4, men det hade Klockare när jag kom. Kollade vidare på 16 men det var taget av Stefan Pöllä. Sen var det inte ens lönt att tänka på nummer 5, tror inte jag behöver förklara varför, så jag gick på 36, säger Styf och skrattar.

När elitkarriären summerades för drygt åtta år sedan innehöll den över 400 elitseriematcher och fyra landskamper med Tre Kronor. Bästa minnet från karriären har Styf ändå från Timrå.

– Trots att det var första året så måste jag säga när vi tog steget upp mot hemma mot Nyköping. Glädjen och betydelsen för hela bygden och orten var fantastisk. Det är en sak som man tänker tillbaka på lite nu och då, det var en fantastisk känsla direkt på isen, fest i dagarna tre och när man kan träffa folk som fortfarande är euforiska från det.

Under två säsonger i mitten av 2000-talet utspelade sig "Slaget om Västernorrland" när Timrå och Modo ställdes mot varandra i kvartsfinaler två år i rad. Två matchserier som Styf var med och spelade. Matchserierna har gått till historien som två av de mer minnesvärda de senaste åren och båda lagen var på sin absoluta topp.

– Rivaliteten var helt fantastisk, man kände det inte bara på isen utan även på läktaren, bland fansen. Man kan jämföra det med syskons hatkärlek, det var inte våldsamt utan man unnade bara inte den andra något gott. Det var jätteroligt och bra för hockeyn för det blev ett otroligt intresse.

Efter karriären har Styf riktat in sig på tränarbranschen och har efter debutåret som tränare i Kovland Hockey tagit sig uppåt i seriehierarkin och återfinns nu på elitnivå. När han stötte ihop med Modos dåvarande sportchef, Per Svartvadet, under en hockeykurs fick han möjligheten att träna Modos juniorer – och han tog den.

Sedan dess har han gått genom Modos juniorled upp till den plats som assisterande tränare till Björn Hellkvist i a-laget som han har idag. Men det var inte helt naturligt för Styf att bli tränare.

– Faktiskt inte, när jag bestämde mig för att slut så hade jag haft mycket skador och problem. Jag var liksom trött på det, inte på sporten utan less på att man gjorde så mycket men inte fick ut så mycket av det arbete man la ner. Så jag ville testa något helt nytt.

Istället för hockeyn blev det ett civilt jobb. Men ganska snart skulle Styf vara tillbaka i hockeyvärlden.

– Jag blev säljare på Mittmedia i cirka ett år. Det var nyttigt för mig, men efter drygt nio månader så märkte jag att jag saknade hockeyn ändå. Då fick jag chansen som assisterande till Markus Sjöberg i Kovland. Då märkte jag att det var faktiskt kul att vara tränare.

Ångermanlandssonen Styf spelade hela sin aktiva elitkarriär inom ishockeyn i Timrå. Nuförtiden när Styf är med och styr skutan i Modo. Men om det finns något lag som han känner mer för än det andra svarar han diplomatiskt.

– Känslor bygger man upp, jag har känslor för båda klubbarna nu. Just nu så för min yrkesstolthet så gör jag mitt yttersta för Modo. Det finns inget som jag inte skulle göra för min arbetsgivare, jag är här nu och vi gör allt vi kan för att nå vårt mål.

–Timrå gav mig chansen till att bygga en karriär och för det är jag evigt tacksam. De har varit med och format mig till den personen jag är idag, det har varit en fantastisk resa med allt från laget, till klubben, till fansen det har varit helt underbart.

Vilket är nästa nummer som borde hissas i taket på NHK Arena?

– Oerhört svår fråga, det finns så otroligt mycket historia i Timrå som har varit mad och byggt upp klubben. Zäta gjorde otroligt mycket och var med och förde upp oss. Han är om inte den bästa, utan tvekan en av de tre bästa föreningen haft, trots bara några säsonger i A-truppen. Pelle Hallin har gjort mycket och stannade också kvar trots flera anbud, säger Styf och fortsätter.

– Ska jag välja någon från den moderna eran så säger jag Per Hallin.