Timråledningens svåra val efter segrarna: "Det får vi jobba med"

Matchen

Almtuna IS–Timrå IK, Hockeyallsvenskan

Gränbyhallen, onsdag 20 november, 19.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström (rygg) är långtidsskadad, i övrigt är alla spelare tillgängliga vilket innebär att två backar och en forward troligen kommer hamna utanför matchtruppen även den här matchen.

– Vi har en tajt trupp nu och det skiljer inte så mycket mellan de spelare som varit med och de som slåss om platserna. Vi ska spela med bästa laget som vi tror ger oss bäst chans att vinna matcherna, det är vår uppgift. Sedan handlar det också om att se till att vi får med oss hela gruppen och att den mår bra och att vi har ett lag som jobbar tillsammans. Att spela bästa laget och samtidigt ha alla på bra humör, det får vi jobba med, säger Fredrik Andersson.

Är det extra känsligt med tanke på att ni vunnit två raka matcher?

– Någonstans har man också med sig att det är sällan man gör några förändringar i ett vinnande lag. Det talar för att vi ska spela med samma lag, men samtidigt är det en kamp på träningen och de som varit utanför har chansen att visa att de vill in i laget och jag tycker faktiskt att alla kör på bra. Vi kommer ta beslut efter värmningen i morgon.

Klart är att Victor Brattström kommer att vakta målet.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Almtuna spelar tajt och de är starka i defensiven, de ligger ofta tätt och det är svårt att få bra fart mot dem. För oss handlar det om att flytta pucken snabbt över banan och få alla att delta där ute så vi inte blir stillastående i vårt spel, jag tror att det är nyckeln.

Notera att ...

... Timrå IK har 9–2 i målskillnad efter landslagsuppehållet (5–1 mot AIK och 4–1 mot Västervik).

... Mötet med Almtuna blir Timrås tredje bortamatch i rad.

... Almtuna ligger elva i tabellen, 23 poäng, med en match mer spelad än Timrå IK som ligger fyra med 38 poäng.

Så följer du matchen

Följ den på tv via C More Live 3 eller via vår liverapport i textform på ST.nu.