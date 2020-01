Timråmålvaktens första ord om hastiga utlandsuppdraget: "Rätt mycket skills i toppkedjan"

Det blev snabba ryck tidigare i veckan för Timråmålvakten.

Danska Sönderjyske behövde en målvaktsförstärkning inför ett hektiskt spelschema i Continental Cup – och de frågade Timrå IK om Adam Ohre.

Under onsdagskvällen flög 24-åringen söderut och under torsdagen genomförde han sitt första träningspass med klubben som han blivit utlånad till under knappt en vecka.

– Det känns kul, annorlunda. Det blir mycket nytt, jag har ju aldrig varit utomlands och spelat, säger Ohre på telefon från lilla staden Vojens på södra Jylland.

– Jag har bara försökt lyssna och det har varit mycket att ta in. Sedan har det varit papper och så som ska skrivas på också, så det var mycket här från början. Det känns skönt att prata lite svenska igen.

När chansen dök upp bollade han saken med målvaktstränaren Peter Hirsch och kom fram till att ta den.

– Det lät väldigt intressant för mig att få visa upp mig. Det är många matcher på kort tid och jag missar bara en med Timrå, säger Ohre.

Efter första samtalen med tränaren i Danmark så är tanken att Ohre inte står under fredagen, men däremot väntar debut på lördagen när Sönderjyske möter Neman Grodno i Continental Cup-finalspelet som arrangeras i just Vojens.

– Det låter som att det kommer bli minst två matcher för mig, kanske tre.

Hur upplevde du laget och spelet under första träningen?

– Jag tror att det är sex kanadensare med, så det är rätt skickliga spelare. Man ser att de har mycket i sig och det är ett ganska fartfyllt spel. Det är rätt mycket skills i toppkedjan.

Under utlåningen bor Adam Ohre i en lägenhet tillsammans med en av lagets finska spelare och troligen återvänder han till Timrå i samband med Moramatchen på onsdag nästa vecka.

Ohre har bara spelat fyra matcher i Hockeyallsvenskan så här långt, men han hade inte haft några tankar på att bli utlånad innan frågan plötsligt kom från den danska klubben.

– Nej, jag har faktiskt inte sagt något till varken agent eller tränare att jag vill. Jag har köpt läget i Timrå eftersom jag vetat det från start, säger Ohre och fortsätter:

– Nu kände jag ändå att var läge att testa på, för jag känner att det har gått bra och att jag har tagit kliv i år. Så att få chansen och testa en vecka är bara roligt, sedan kommer jag tillbaka till Timrå och spelar igen. Det är bra för alla.

Lagen i Continental cup-finalspelet

Sönderjyske, Danmark.

Neman Grodno, Vitryssland

Nottingham Panters, Storbrittanien

Ceacovia Krakow, Polen.