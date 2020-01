Timrås drag efter backskadan – Lander tar plats i power play: "Vi gör om lite"

Matchen

Timrå IK–Vita Hästen, Hockeyallsvenskan

NHK Arena, lördag 25 januari, 15.15.

Läget i laget

Oliver Fjellström (rygg) är långtidsskadad. Jens Lööke (underkropp) och Marcus Hardegård (hjärnskakning) saknas också. Jakob Ragnarsson är avstängd två matcher till och Gustav Nielsen är utlånad till Almtuna. Sebastian Hartmann är däremot tillbaka i uppställningen igen efter skadan han ådrog sig mot Mora 15 januari och det innebär att konkurrensen hårdnar och 14 forwards är tillgängliga. Beslut om vilken målvakt som ska stå tas på matchdagen. Junioren William Eckmyhl tränade med A-laget under fredagen, men kommer inte spela lördagens match och därmed kommer Timrå till match med sex backar i truppen. "Juniorerna har viktiga matcher mot Färjestad och Mora i helgen och vi tyckte att det var bättre att Eckmyhl får mycket istid där. Däremot kan han bli aktuell på onsdag mot Södertälje, säger Fredrik Andersson, Timråtränaren som därmed kan ha samtliga tillgängliga forwards med om han vill.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Vi gör om lite i power play och Sebastian Hartmann går in i samma formation som tidigare (med Jonathan Dahlén, Albin Lundin, Erik Walli Walterholm) och Filip Westerlund är med där också nu när Marcus Hardegård är borta. I den andra formationen flyttar vi in Sebastian Ohlsson och eftersom Westerlund bytt formation så sätter vi in Filip Lander där på backplatsen. Han har ett bra skott och kan utnyttja det, det är tanken, säger Andersson.

– Vita Hästen är et offensivt skickligt lag med bra forwards. Vi får se till att inte bjuda på för många pucktapp i mittzonen. Vi måste klara av att få puckarna på djupet och skapa ett anfallsspel på det om vi kan få det så kommer vi kunna skapa chanser mot dem. Det har varit tajta matcher tidigare mot dem.

Notera att ...

... Timrå IK vann senaste matchen mot Kristianstad med 2–1 i NHK Arena. Vita Hästen vann samtidigt med klara 5–0 borta mot Almtuna.

... 13 matcher återstår av grundserien och både tabelltrean Timrå IK och sexan Vita Hästen har just nu en plats i slutspelsserien.

... Jonathan Dahlén gjorde ett mål i onsdags och det innebar att Timråstjärnan gick upp i ensam ledning i poängligan med 27 poäng (22+35). Istvan Bartalis är poängbäst i Vita Hästen med 32 poäng (17+15).

Så följer du matchen

På plats, via tv på C Mora Live eller via vår liverapport i textform på ST.nu.