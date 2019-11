Timrås drag för att få fart på power play – och centern kan missa Moramatchen: "Fick en smäll"

Matchen

Timrå IK–Mora IK, Hockeyallsvenskan.

NHK Arena, torsdag 22 november, 19.00.

Läget i laget

Oliwer Fjellström är långtidsskadad och Tim Wahlgren tränade inte under torsdagen och är därför ett frågetecken inför matchen. I övrigt är alla spelare tillgängliga.

– En ren säkerhetsåtgärd med Tim. Han fick en smäll mot Almtuna, han spelade hela matchen men för att inte förvärra något så ville vi att han skulle vila i dag. Det finns möjlighet att han kan spela på fredagen, men det är inte hundra. Vi tar beslut under matchdagen, säger Kicki Höglund i Timrås medicinska team.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Det var stabilt i två perioder mot Almtuna, vi kontrollerar matchen bra och har ett högt puckinnehav. Vi värderar och vårdar pucken lite bättre än vi gjort senaste matcherna, även om vi har några pucktapp där vi bjuder på chanser, säger Andersson.

Notera att ...

... Mora IK åkte på sjunde raka förlusten i onsdagens möte med AIK. Timrå däremot tog sin tredje raka seger när laget vann mot Almtuna.

... Direkt efter onsdagsmatchen presenterade Mora IK ett nyförvärv i form av 27-årige kanadensaren Brendan Ranford.

... Timrå spelar med svarta sorgeband och ska även hedra sin tidigare materialförvaltare Björn Mannström med en tyst minut. "Vi tycker att det är väldigt fint gjort", säger hustrun Monica.

... Albin Lundin är fortfarande Timrå IK:s främste poänggörare med sina 29 poäng. i Mora är det Timråbekantingen Johan Persson som gjort flest poäng med sina 19.

... Timrå ligger på fjärde plats i tabellen och Mora ligger näst sist, på 13:e plats med 20 poäng.

... Timrå gör sannolikt en förändring i power play för att få fart på produktionen igen. På torsdagen tog Marcus Hardegård plats i förstauppställningen med Dahlén, Lööke, Lundin och Hartmann. Filip Westerlund flyttades till andra PP-uppställningen. "Vi byter en right-back till en leftare och får se om vi kan få andra möjligheter. Vi får se hur vi gör på matchen. Det har ju stått lite still sista tiden och vi har inte fått den utdelning som vi hade i början, det kanske man inte kan förvänta sig heller, men vi skapar fortfarande chanser så det är bra", säger Fredrik Andersson.

Så följer du matchen

På tv via C More live 2, eller via liverapporteringen på ST.nu.