Timrås succéforward om modeintresset, distansförhållandet och krossade TV-pucksdrömmen: "Slog sönder tavlan"

Efter två år med Mora i en något undanskymd roll i SHL har Sebastian Hartmann hittat rätt i Timrå.

25-åringen från Uppsala har fått en stor offensiv roll och har under den hockeyallsvenska säsongens gång växt in till att bli en av lagets just nu hetaste spelare.

– Jag trivs skitbra här. Det är lite skillnad jämfört med tiden i Mora. Sundsvall passar mig mycket bättre som stad och det är jätteviktigt att trivas på en plats och att man har saker att göra, säger Hartmann.

Men han var inte helt säker på sitt beslut från första början.

– Jag tänkte... Timrå... Sundsvall. Det ligger ju uppe vid Luleå!? Det var min första tanke, men det kunde faktiskt inte ha blivit bättre. Jag vill bara bo kvar här liksom. Det har varit jättepositivt för mig och det har ju speglat av sig på isen också.

När det inte är träningar och matcher gillar han att uppleva Sundsvall som stad, och har hittat ett par pärlor.

– På helgerna blir det ofta att man går ut och käkar och sådär. Jag är väldigt nyfiken på restauranger och gillar att testa nya ställen och sådär.

– Jag var på Naturaj för ett par dagar sedan och det var skitbra. Just grejen att man får sitta och se när de tillagar maten är rolig. Kockarna kan inte spotta i maten och sådär, haha. Det var jäkligt coolt. Sedan gillar jag Invito också.

Lagar du mycket mat själv?

– När min flickvän bodde här i början lagade vi en del mat, men nu har det blivit mycket att man köper hem. Jag gillar att laga mat när man är två, men inte när jag är ensam.

Flickvännen Martina flyttade hem till Uppsala i slutet av januari och det har blivit en omställning för paret.

– Hon har en masterexamen i biomedicin och jobbar på ett läkemedelsföretag, så hon var bara tjänstledig ett par månader från sitt jobb.

Hon låter smart...

– Ja, hon hade MVG i varenda ämne och sådär. Men jag brukar säga att hon är pluggsmart och att jag är streetsmart, och det stämmer nog, haha.

Hur är det för er att inte bo tillsammans?

– Det är ganska tomt, men det fungerar bra ändå. Vi har bott utan varandra tidigare också, när jag spelade i Mora. Så hon kommer hit på helgerna när vi inte har bortamatch och på så sätt ses vi varenda vecka. Men det är klart att det är tomt och att jag helst hade velat ha henne här.

– Hon gör mycket hemma också, och det betyder väldigt mycket för mig att jag har henne. Jag är inte slarvig, men jag är rätt lat. Jag gillar liksom att ta det lugnt och har ingen brådska till något.

När han inte tränar eller umgås med vänner och familj finns det något annat som han lägger mycket tid på.

– Det brukar bli en hel del TV-spel. Det har varit en del Call of duty och nu lirar jag lite Fortnite och Fifa. Det går i perioder det där. Det är jäkligt kul. Det är ju som att man umgås på ett sätt, eftersom man surrar med varandra.

Hur många timmar spelar du per vecka?

– Per dag så blir det väl fyra-fem timmar, det tror jag.

Oj! När hinner du med det?

– Ja, hade inte du varit här nu så hade jag nog spelat fram till middagen, och lirat efteråt, ha ha.

Vem är bäst i laget på alla spel då?

– Jag skulle ranka mig själv som etta på Call of Duty och Fifa. På Fortnite är det nog Jansson (Christoffer). Han är bra.

Att det blev just hockey för Hartmann var ingen slump. Hans fem år äldre bror spelade och tillsammans spenderade de många timmar på gatan utanför barndomshemmet i Uppsala.

– Man fick alltid vara målvakt, så jag började fastna för det rätt tidigt och ville bli målvakt. Men sedan tror jag pappa sa till min brorsa att han skulle trycka på i skotten, så han sköt av min tumme när jag stod i mål, och efter det blev jag lite puckrädd. Det var inget svårt beslut att släppa målvaktskarriären då, direkt.

Men karriären, den har haft sina upp och nedgångar.

En av de tuffare motgångarna var när han som tonåring inte kom med i Upplands slutliga lag i TV-pucken.

– Jag var överlägsen på träningar och internmatcher jämfört med många andra och "skulle" komma med, men de tyckte att jag hade en dålig attityd. När man är så pass ung har man inte riktigt samma tänk och vet inte riktigt vad rätt och fel är. Man är omogen helt enkelt.

Var du omogen?

– Ja, jag var ganska sen. Sedan är det bara att titta på den här machokulturen man pratar om. Det var lite så då. I junioråldern finns den kvar, men på seniornivå är det inte accepterat längre, och jag tror det har mycket med den här omogenheten att göra. Jag var lite omogen och hade nog en rätt taskig attityd, och det var väl därför jag inte kom med.

Han tog beskedet hårt.

– Jag åkte hem, grät och var helt skogstokig. Jag slog sönder tavlan med hela laget på. Jag hade bilden på väggen men slet ner den och slog sönder den, berättar Hartmann.

– Men sedan fick man ju höra från många att man skulle skita i det där, att det bara är en del av karriären. Då släppte man det till slut. Det blev en tändvätska istället, att man ville visa att de hade fel. Nu i efterhand kan jag känna att det var bra för mig.

Han tror inte i dag att turneringen har stor betydelse för en hockeyspelares karriär.

– Om folk vet vem du är vet de redan det, men det är klart att det är kul att spela sådana turneringar. Det var ju stort då, när det sändes på tv. Man satt ju där och dreglade.

Har du några råd till unga spelare som inte kommer med i dag?

– Det är bara att fortsätta köra på. I den där åldern kan det skilja 20 centimeter från person till person, och alla är inte fullväxta. Många har kommit in i puberteten tidigt och i den där åldern kan det vara stora skillnader.

I lägenheten i centrala Sundsvall dyker det upp några boxar från kända, dyra klädmärken och det visar sig att Timråforwarden har ett stort modeintresse.

– Det brukar bli en hel del. Jag är väldigt intresserad av skor och jackor framför allt. Jag köper ofta ganska dyra grejer och har alltid haft ett intresse runt märken och sådär. Det har blivit mer nu de senaste åren när man tjänat egna pengar.

Han berättar att han har drygt 40 par skor hemma hos sina föräldrar.

– Jag skulle säga att det har varit så ända sedan jag var liten. Jag vet inte var det kommer ifrån, men nästan varje dag går jag in på sajter och kollar vad som finns. Om man har snygga skor eller en snygg jacka kan det göra en hel outfit.

Hartmann om...

... Trögstartade säsongen:

"Jag kommer ändå från två tuffa år, där jag inte fick spela i den roll jag ville, då har man inte det riktiga självförtroendet och det blev en liten stress att jag gick tillbaka till Allsvenskan. Men det var det bästa jag gjort. Självförtroendet är en stor del i det hela och nu på slutet har jag börjat hitta tillbaka och fått det där förtroendet från tränarna också. Då gäller det att ta vara på det. Jag har börjat hitta tillbaka till mig själv, som den spelare jag var i Almtuna."

.. Årets upplaga av Timrå IK:

"Vi är ett ungt lag, där många har samma intressen och ser saker på samma sätt. Det har jättestor betydelse. Vi har kul med varandra och det speglar av sig på isen också. Här är det inga splittringar.

De som kanske inte är där i kärnan varje dag, förstår inte hur viktigt det är att vara en stark grupp för att lyckas, men det är bara att kolla på när Timrå gick upp senast. Jag har bara hört att gruppen var hur bra som helst, sedan var det såklart duktiga spelare också, men det tror jag är nyckeln till framgång. Det är en bra grund att ha en stark grupp."