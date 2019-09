Timrås trotjänare blir ny lagkapten: "Det är en stor ära"

Klassiska Timrå-spelare som Per Hallin, Sanny Lindström och Anders Huss har alla burit kaptensbindeln under sin tid i klubben. Nu är det dags för Emil Berglund att följa i deras fotspår. Efter sju A-lagssäsonger i Timrå meddelade klubben under onsdagen att 25-åringen kommer få axla kaptensrollen den där säsongen.

– Jag har blivit lagkapten av en anledning och det är väl för att jag är den jag är, så jag ska fortsätta att vara det, säger Berglund till klubbens hemsida.

Assisterande lagkaptener blir Jonathan Dahlén, Morten Madsen, Albin Lundin.