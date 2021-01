Timråspelaren lånas ut till Sundsvall Hockey – är med på bortaturnén till Kiruna

William Eckmyhl har den senaste tiden varit utanför Timrå IK:s trupp och på onsdagen kommer beskedet att han lånas ut.

Något som Timrå IK meddelade via sitt twitter-konto.

Backen kommer att ansluta till Sundsvall Hockey under deras bortaturné i Kiruna. Sundsvall Hockey möter då Kiruna AIF på bortaplan på fredag och lördag samt Kiruna IF under söndagen.

Sundsvall Hockey har sex poäng i vårserien efter en spelad match (de hade tre poäng med sig in i serien), medan Kiruna AIF spelar sin första kamp till helgen (de har med sig en poäng in i serien) och tog med sig en poäng in i serien. Det andra laget från Kiruna, Kiruna IF, har med sig fem poäng in i serien.

20-årige Eckmyhl har spelat tre matcher med Sundsvall Hockeyn den här säsongen och har noterats för ett mål ett och assist.