Timråtränaren efter rekordet och nycklarna till framgång: "Otroligt stolt att vara en del av det här"

En snurrig vecka med fram- och omflyttade matcher närmar sig sitt slut. På söndag kommer Mora IK på besök till NHC Arena och Timrå IK vill förlänga segersviten från 15 till 16.

– Det är kul att slå rekord och man vet hur svårt det är att vinna matcher på en lång rad. Det är inte så enkelt och killarna har gjort det fantastiskt bra. Det är speglar Timrå IK som föreningen är nu. I noggrannheten från Jonas som klubbchef, till "Nubben", till marknad, till stöttningen och teamet runt laget. Det visar vad vi vill och vart vi är på väg, säger Fredrik Andersson nöjt.

Rekordtränaren fortsätter.

– Jag är oerhört stolt att vara en del av Timrå IK.

Laget närmar sig två förlustfria månader och vinner oavsett spelplats. Och trots att NHC Arena ekar tom i coronatider.

– Det är helt otroligt. Det är grejen. Vi vinner fast vi inte får någon energi av publiken. Det är extra strongt att vara motiverade och bygga den här energin.

Vi kommer att behöva göra det här på söndag igen. Det är konsten att vara ett topplag; vi ska kunna göra det dag ut och dag in.

En fredagsseger mot Almtuna ska följas upp av en ny mot Mora på söndag. Fredrik Andersson vill att Timrå IK trummar på.

– Det är jätteroligt att slå det här rekordet. Men vi kommer att behöva göra det här på söndag igen. Det är konsten att vara ett topplag; vi ska kunna göra det dag ut och dag in och kan vi spela på den här höga nivån räcker det länge. Vi har bra rutiner och ett bra flow.

Hugo Reinhardts 5–1-mål såg ut att punktera matchen.

Men Emil Berglunds Almtuna vägrade ge sig.

– Vi tappade skärpan lite. Vi vill vara konsekventa i 60 minuter och jag coachade lite dåligt. Jag satte in fem forwards i power play och då gjorde de mål. Där lär jag mig någonting, men jag tycker ändå att killarna redde ut det på ett bra sätt under de sista minuterna. Men det var onödigt ...

Kan det vara en lite nyttig tankeställare också?

– Ja, det var en bra läropeng. Så fort vi går ned kan de andra lagen vara med, säger Fredrik Andersson.

Som leder det Timrå IK som inte speciellt många lag har varit nära den här hösten.

Rekordinnehavare som de är.

► Matchen

Söndag 13 december (15.00): Timrå IK–Mora IK (NHC Arena).

► Läget i laget

Adam Ohre, Jakob Ragnarsson och Jeremy Boyce saknades mot Almtuna. "Ohre och Ragge är tillbaka och Bojjan kommer tillbaka i fullträning. Hugo Reinhardt klev av och vi får se hur han mår. Men som det ser ut har vi fullt lag och får se vilka vi ska matcha", säger Fredrik Andersson.

► Notera att ...

... söndagsmatchen mot Mora egentligen skulle ha varit en duell mot Södertälje. Men corona satte stopp för SSK – och då åkte Mora norrut tidigare i stället. De gör ett stopp i Timrå dagen före besöket hos Björklöven i Umeå precis som Almtuna gjorde i fredags.

... Jonathan Dahlén fortsätter att leverera. Nu är han inne i en rejäl assistsvit och toppar Hockeyallsvenskans poängliga med sanslösa 31 poäng (11+20) på 14 matcher.

... Mora IK spelade också under fredagskvällen. Och bortamatchen mot Väsby blev svängig. Mora ledde med 3–0 efter första perioden. Efter andra stod det 3–3 och när allt var över lyste 5–3 på resultattavlan. Samtliga åtta mål i samma bur alltså.

... Timrå IK har alltså 15 raka segrar och den senaste förlusten kom borta mot Tingsryd 14 oktober. När Mora kommer på besök har vi 13 december i kalendern. En seger och Timrå förlänger rekordsviten till över två månader. Det är liksom höstmörker fast tvärt om.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via vår sedvanliga liverapportering på ST.nu.

► Nästa match

Onsdag 16 december (19.00): Timrå IK–Vita Hästen (NHC Arena).