Timråtränaren om coronaåret, moralboosten och Lodins formtopp: "Otroligt viktigt"

13 mars i fjol fick Timrå IK sätta sig på bussen och vända norrut.

Det blev ingen match i slutspelsseriens andra omgång. Det blev inget mer spel alls den våren.

– Då fick vi åka hem, säger Timrås tränare Fredrik Andersson och blickar tillbaka på det år som gått.

På ovissheten, på den långa försäsongen och på allt som har förändrats i och med pandemin.

– Vi har gjort det bra. Vi har hållit i hela coronagrejen på ett fantastiskt bra sätt och det är Christian Johansson och det medicinska teamet som har styrt upp det. Vi slappnar inte av nu, vi tror inte att det är över än utan det gäller att fortsätta att vara noggranna med alla mutationer. Konsten är att orka fortsätta, men vi vet vad vi vill, vi vill spela klart, säger Fredrik Andersson från ett soligt Västervik.

Spela klart var precis vad man gjorde mot Södertälje under söndagen. Hemma i Scaniarinken ledde SSK med 4–0. När allt vad över hade Timrå vänt till en seger i förlängningen.

– Jag är imponerad av killarna att vi lyckas vända läget. Vi startade dåligt, vi var inte beredda, vi hade ingen fart. Lite klassiskt var vi "kvar på bussen". Spelet med puck var helt okej, men närkamper och den sista backchecken var inte där och då blir det 0–1, 0–2, 0–3 i första. Sedan kände jag att vi fick bra respons när man höjde rösten lite. Även fast de fick 4–0 gav vi inte upp.

4–0 blev 4–4 och 98 sekunder in i förlängningen trollade Viktor Lodin in avgörandet.

Som klara seriesegrare och inget mer än äran att spela för tog sig laget samman och vände. Vilket värmer Fredrik Anderssons hockeysjäl.

– Det är kul att ta med sig och otroligt viktigt. Vi har inte haft det här läget tidigare, men vi visar att vi kan vända matcher och med tålamod är vi starka över 60–65 minuter.

Viktor Lodin låg bakom en stor del av vändningen och skickade in den avgörande pucken. Hans nionde poäng på de tre senaste matcherna.

– Viktor går bra nu. Han har haft några fantastiska veckor och blir bättre och bättre. Han är så här skicklig, säger Fredrik Andersson.

Några dragningar, ett par bortlurade spelare, en backhand i nättaket och matchen var över.

– Det blev otroligt bra. Ibland tycker man att han ska skjuta, men då gör han en grej till. Men han måste få vara en sån typ av spelare, han vill gärna hålla på och lira lite. Han blir bättre och bättre och han har ett bra skott även om det inte är alla som får se det.

► Matchen

Tisdag 2 mars (18.00): Västerviks IK–Timrå IK (Plivit Arena).

► Läget i laget

Trion som saknades mot Södertälje missar även matchen mot Västervik. Marcus Hardegård ska röntga sin hand, Jakob Ragnarsson "blir borta en tid, någon vecka till" och Adam Ohre är hemma och är sjuk.

► Notera att ...

... Viktor Lodin är stekhet. På slutet har han vräkt in poäng och kollar man på den betygssättning vi har, har han varit bäste Timråspelare på isen i sex av de åtta senaste matcherna han spelat.

... det har tickat in nio poäng för Viktor Lodin de tre senaste matcherna; 1+3, 1+1 och 2+1 mot AIK, Modo och Södertälje.

... det här blir Timrås första match i Västervik den här vintern. De två tidigare mötena har spelats i NHC Arena med en 3–0-seger till Timrå som följdes upp av en 3–4-förlust efter straffar. Den fjärde och sista matchen lagen emellan spelas i Västervik redan om tio dagar.

... två spelare med ett förflutet i Timrå IK spelar med Västervik. Backen Oskar Drugge och forwarden Tim Wahlgren. Gustav Nielsen inledde säsongen i Västervik, fortsatte till Vimmerby för att nu representera Hudiksvalls HC.

... Timrå IK är på jakt efter Björklövens poängrekord i Hockeyallsvenskan. I fjol samlade Löven ihop 121 poäng. Timrå har 110 i dagsläget med sex matcher kvar att spela.

... Jonathan Dahlén har 69 poäng (25+44) hittills. I fjol drog Jonathan Johnson ihop 79 poäng (29+50) i Modotröjan. Sex matcher återstår för Dahlén som behöver tio poäng för att tangera Johnson, elva för att bli historisk.

► Så följer du matchen

På C More med sändningsstart 17.55 eller via vår liverapport i textform på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 5 mars (18.00): Timrå IK–Tingsryds AIF (NHC Arena).