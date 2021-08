Tjuvar bröt sig in på spa – stal godis

Händelsen inträffade vid 19-tiden på fredagskvällen på ett spa på Köpmangatan i Sundsvall.

Men tjuvarna verkar inte ha varit ute efter att njuta av spa:et utan stal saker – och försvann.

– De ska ha klättrat in via en terrass och sedan gått in till receptionen och tagit saker som fanns i lokalen som godis och livsmedel, säger Patrik Sundlöf, förundersökningsledare vid polisen i Sundsvall.

Enligt polisen finns det övervakningsfilm från brottet.

– Polisen kommer att hämta in den och undersöka den, säger Patrik Sundlöf.

I nuläget finns ingen misstänkt för brottet som rubriceras som olaga intrång och stöld. Enligt anmälan ska flera ungdomar synas på övervakningsfilmen.

– Vi ska kontrollera om vi kan se vilka de är och om vi kan identifiera dem, säger Patrik Sundlöf.