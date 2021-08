Tog sig från Thulevallen till Old Trafford – de här blir nästa blågula framtidsnamn till Medelpad

Hela svenska truppen

André Picornell (IF Brommapojkarna), Alexander Sandahl (SL Benfica), Raymond Adjei (Malmö FF), Josef Al-Imam (Malmö FF), Peter Amoran (IFK Östersund), Felix Eriksson (IFK Göteborg), Jonas Rouhi (Juventus FC), Victor Säfsten (Djurgårdens IF), Melwin Berg (IFK Göteborg), Hugo Larsson (Malmö FF), Wilgot Marshage (AC Milan), David Pérez (Atalanta BC), Williot Swedberg (Hammarby Fotboll), Amar Abdirahman Ahmed (AIK), Johan Bengtsson (GIF Sundsvall), Alexandros Garcia Tsotidis (Djurgårdens IF), Rasmus Granath (AIK), Elias Nordström (Jönköpings Södra IF).