Tomtar på lätta fötter och gnistrande rimfrost: Nordiska Blåsarkvintetten skapade ljusa julstämningar i traditionen "Julens pärlor"

I många år upplevde jag den i Stadshuset, därefter i Tonhallen och nu, sedan ett par år, på stans mest offentliga inomhusyta, Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet. Som man önskar vore större: första dagens konsert var fullsatt och många fick stå, vilket är besvärligt för de äldre. Men kvintetten spelar också i morgon, torsdag den 5 december, och nästa vecka bjuder hela Nordiska Kammarorkestern på jullunchkonsert inne i Sundsvalls Museum den 11 och 12 december.

Julens Pärlor blandar blåsarkvintettklassiker med julklassiker till en lagom gammaldags stämning. För mig framkallar dessutom kvintettens friska, slanka och pigga klang ofta bilden av ljusa vinterdagar med gnistrande rimfrost och svävnade snöflingor. Inte oväntat skildrar just kvintett så fint hästens smäckra trav i snabbpolskan "Klang min vackra bjällra", och hur de små tomtefötterna formligen dansar fram i "Tomtarnas vaktparad", spelad lätt som vatten och med fläktar från en tid då pianospel var ett sällskapsnöje.

Bland originalmusiken fanns i år den melodiska menuetten ur Carl Nielsens blåsarkvintett, mer en högtidlig promenad än en dans, och Denes Agays intelligenta, humoristiska danser. Här fick boleron en häftig stegring och rumban blev glad och puttrig.

Kvintetten är välintonerad, säker, spänstig och tappar aldrig sin energi, och sitt lätta, njutbara flöde. Någon gång, i ett par koraler och carols, kunde ambitionerna att hålla flödet dock göra att sval framåtanda vann över stor känsla. Julen behöver också sin sentimentalitet.

Å andra sidan fraserades och rubaterades fint i till exempel Sibelius julvisa. I den obligatoriska avslutningen "When you wish upon a star" målades stjärneglitter och "Swansea Town" fick en livfull, plastisk skildring, där carolstonerna var många även om komponisten satt vandrande och springande fötter på dem.

För att skapa dessa stämningar behövs också goda arrangörer som kan krydda musiken så att den blir intressant - sådana som kammarorkesterns egen Putte Källström och dess tidigare chef Stig Robertsson. Så påminner oss Nordiska Blåsarkvintetten, år efter år, att julens musik inte måste vara sjungen för att beröra och locka fram stämningar. Melodiken och karaktären är oss minst lika kär som orden.

Nordiska Blåsarkvintetten: Julens pärlor

Kulturmagasinet 4 och 5 december kl 12