Tonåring rövades bort och misshandlades vid travbana – nu döms tjejgänget

I september blev offret, en tonårsflicka, kontaktad av en annan tonårsflicka med en förfrågan om att gå på en promenad. Flickan blev sedan med våld intvingad i baksätet på en personbil. I bilen blev hon slagen och bestulen på sin mobiltelefon. Resan slutade på parkeringen vid Bergsåkers travbana där misshandeln fortsatte utanför bilen. Där fick hon bland annat ta emot sparkar och slag mot huvudet.

Alla som nu döms, utom en tonårsflicka, har medgett att de befann sig på platsen.

Enligt rätten är det bevisat att flickan dragits in i bilen samt spärrats in och förts bort i syfte att skada henne. Trots att förloppet varit kortvarigt och den sträcka hon förts bort varit kort är gärningen att bedöma som ett människorov, men under omständigheterna ska det bedömas som ett mindre grovt brott.

Vissa av tjejerna anses, enligt rätten, ha varit mer drivande i kidnappningen och misshandeln. Flera av dem har förnekat brott.

Den äldsta, en kvinna i 25-årsåldern, som körde bilen anses inte ha deltagit i gärningen mer än att ha kört och anses därför inte ha deltagit i människorovet som gärningsman. Men eftersom hon inte borde ha kunnat undgå att flickan fördes in i bilen med våld och dessutom kört sällskapet en bit anses hon att främjat de övrigas brott och ska därför dömas för medhjälp till människorov, mindre grovt brott.

Kvinnan filmade misshandeln med sin mobiltelefon och delade filmen på sociala medier. Därför döms hon även för medhjälp till misshandel. Hon är tidigare dömd till ett år och fyra månaders fängelse för narkotikasmuggling och penningtvättsbrott, men den tingsrättsdomen är överklagad.

Samma kvinna hamnade även i bråk och blev misshandlad och hotad av en en annan av de nu dömda tjejerna gällande händelserna. Flickan hotade att knocka henne, drog henne i håret och sparkade på henne då hon låg ner på marken efter att ha ramlat omkull. Själv så har flickan som utövat våldet sagt att hon utövade självförsvar.

Nu döms de inblandade tjejerna, som alla anses ha hamnat i mer eller mindre kriminellt leverne, och nu ska få vård. Flera av dem döms för inblandningen i människorovet och för misshandel. Påföljderna blir ungdomsvård, ungdomstjänst och skyddstillsyn.

De ska även betala skadestånd till brottsoffren.

Även en tonårspojke döms för att ha hotat flickan som fördes bort och misshandlades för att hon gjort en polisanmälan mot hans vän.