Tony Gustavsson kritisk – tyckte GIF Sundsvall skulle fått målet godkänt: "I min bok var det mål"

Det blev 0–0 mellan GIF Sundsvall och Örebro.

Men GIF Sundsvall hade faktiskt en boll i nät i 87:e minuten. Problemet var bara att det var avblåst.

Giffarnas Peter Wilson sprang sig fri, om än med tuff bevakning i ryggen, men Oscar Janssons hand nådde först till bollen och slog undan den.

Vid det tillfället föll Wilson och domaren blåste – för frispark till Örebro.

Samtidigt rakade Johan Blomberg in den döda bollen i nätet.

Efter matchen följde en diskussion mellan flera inblandade. Tony Gustavsson uppehöll sig bland annat vid domarna och efter matchen gav han en hint om vad den diskussionen kan ha handlat om.

Han tyckte Blombergs mål skulle varit godkänt.

– En positiv sak i dag var att vi kom in bakom motståndarnas backlinje lite oftare i dag, men mindre bra är att vi inte får utdelning. Vi har i och för sig ett mål, som i min bok borde varit godkänt, för jag förstår inte vad det blir frispark på, när det blir en retur på Wilson och Blomberg sätter den i öppen kasse, säger han till C More efter matchen.