Tony Gustavssons första match som ansvarig – då saknas nyckelspelaren: "Ett hjärta och en motor"

Matchen

Lördag 14 september (13.30): Örebro SK–GIF Sundsvall.

Läget i laget

Juanjo Ciércoles är avstängd efter sitt nionde gula kort den här säsongen. David Myrestam blir borta flera veckor till. Oliver Berg är sjuk och kunde inte åka med laget till Örebro.

"Vi har en avstängning på en spelare som är ett hjärta, en motor och en stöttepelare centralt i banan. Vi har tittat på flera alternativa lösningar och nu är jag nyfiken på hur det kommer se ut i match", säger Tony Gustavsson om Juanjos frånvaro.

Så spelar Giffarna

(preliminär uppställning, 4–2–3–1)

David Mitov Nilsson – Jonathan Tamimi, Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Dennis Olsson – David Batanero, Tobias Eriksson – Pol Roigé, Johan Blomberg, Omar Eddahri – Marc Mas Costa.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Alexander Blomqvist, Pa Konate, Paya Pichkah, Chidi Omeje, Peter Wilson.

Tränarsnack

Tony Gustavsson: "Örebro är väldigt bra på hemmaplan. De spelar bra fotboll, är trygga i sitt passningsspel och modiga i sitt försvarsspel. Vi har bra koll på Örebro men för den sakens skull är det ingen lätt match. Jag tror det kan bli en intressant match ur den aspekten att det är två lag som jag tror vill ha bollen. En av utmaningarna för oss är om vi kan vara skickliga nog att ha bollen och kontrollera momentum."

Notera att ...

... när lagen möttes i våras blev det 2–1 till Örebro på NP3 Arena efter dubbla mål av Jake Larsson. David Haro svarade för Giffarnas slutminutsreducering.

... Örebro har tappat två tunga spelare. Carlos Strandberg har lämnat för spel i saudiska Al-Hazem. Filip Rogic har lämnat för Ryssland och FC Orenburg. Utöver det har ÖSK rejäla skadebekymmer; Arvid Brorsson, Johan Mårtensson, Fabio de Sousa Silva och Dennis Collander spelar knappast mer den här hösten. För Michael Almebäck, Martin Lorentzson, Martin Broberg, Kevin Wright, Agon Mehmeti och Simon Amin är läget oklart inför lördagsmatchen.

... sex spelare i Giffarna blir avstängda en match efter nästa varning. Gracia har dragit på sig fem varningar så här långt och kvintetten Blomqvist, Myrestam, Björkander, Tamimi och Berg två vardera.

Så följer du matchen

På plats i Örebro eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Fredag 20 september (19.00): GIF Sundsvall–Djurgården.