Topp 100-ranking: GIF Sundsvalls största profiler någonsin – plats 20–11

► 20) Fredric Lundqvist

Tar man plats i ett svenskt A-landslag och håller en position som hela tiden "påtänkt" som högerbacksalternativ i blå-gult i mitten på 2000-talet, ja då är nivån odiskutabel. "Lunkan", som kom som mittback från Luleå och provades med framgång till och med i anfallet, fann till slut sin rätta plats. Längst ut till höger i backlinjen.

► 19) Leopold Jighage

Västerbottningen blev försvarsgeneral och fruktad tacklare ända upp i Allsvenskan. "Jiggen" kunde man lita på. Med i flera kval och allsvensk 1965. Fortsatt verksam i Fotbollsmedelpad efter åren med Giffarna. Avled i somras, saknad av många fotbollsintresserade gråhåriga herrar och damer i stan.

► 18) Rúnar Sigurjónsson

Kom 2013 och hade svårt att övertyga lagledningen om sin storhet, men fick under de följande säsongerna allt mer förtroende – och motsvarade då förväntningarna. När han sommaren 2016 lämnade för schweiziska Grasshoppers var han en mittfältsdominant med matchvinnaregenskaper.

► 17) Andreas Yngvesson

Det blev två omgångar i Giffarna för Alnöprodukten i modern fotbollstid. Däremellan en kortare sejour i AIK. Alltid talangfull, chansskapande och med tydliga offensiva ambitioner, men det man minns mest och bäst i den blå tröjan är höstmatcherna 2001, då "Ante" sprang kvar Giffarna i Allsvenskan. Senare svensk mästare i Malmö FF.

► 16) Anders Lindahl

Många tänker kanske på Essviks lille store son som IFK:are, där han var ett bärande namn under fem lyckosamma säsonger. Innan dess gjorde han dock lika många år i GIF. Med sitt driv, sin blick och talang bidrog han verksamt till avancemanget 1974 och visade klassen i Allsvenskan 1975. Stannade kvar i klubben ytterligare ett år innan den förbjudna flytten.

► 15) Lennart Forsberg

Debuterade i Giffarnas A-lag som 17-åring som en jättetalang med ambitioner och kvaliteter för något ännu mer och bättre än en klubb i Norrland, som dåförtiden inte kunde gå upp i högsta serien. Så det blev Djurgården för Forsberg, som blev respekterad och bitvis hyllad under sina år i huvudstaden. Kom sedan hem och blev åter stjärna i sitt GIF.

► 14) Ari Skúlason

Hade tillbringat juniortiden i Holland och börjat etablera sig som senior i BK Häcken. Till Giffarna kom han som "halvetablerad" med en fin vänsterfot och potential att växa ytterligare. Och visst blev det så. Kvar här i hela sex år och slutade som hårt jobbande innermittfältare och isländsk A-landslagsman (kvar i landslaget fortfarande och proffs i Belgien).

► 13) Yngve "Pekka" Nordin

Slitstark i ordets rätta bemärkelse. Inner i gamla tiders 2–3–5-system, mittfältare med dagens taktiska positionsbenämningar och hann under sin tid bekanta sig med också 4–2–4 och 4–3–3 under sin långa GIF-karriär, som sträckte sig från andra halvan av 1950-talet till första halvan av 70-talet. Kanske hade talangen räckt till landslagsspel i en större klubb?

► 12) Joel Cedergren

"Sheriffen". Sällan har väl det epitetet stämt bättre på en spelare än vad det gjorde på Giffarnas mittfältsgeneral under stora delar av 2000-talets första decennium. Räckte inte riktigt till i Halmstad och kom därför till Sundsvall, där han snabbt tog plats och dominerade – på sitt sätt. Fantastisk som bollvinnare. Stenhård, konditionsstark och duktig på att täcka ytor.

► 11) Åke Andersson

Lämnade Norrtälje för IFK Sundsvall som juniorlandslagsman med potential. Etablerade sig i IFK som ytterback, men lämnade för Öster efter Kamraternas andra allsvenska degradering 1981. Två år senare kom han tillbaka efter den småländska utflykten efter att bland annat ha använts som mittfältare. Men nu kom han till Giffarna – och blev en av klubbens bästa i mittförsvaret genom tiderna. Hård, tuff och rutinerad ledartyp.