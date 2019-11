Topp 100-ranking – nummer tio är nummer ett i GIF: "Jag är stolt – det här är min förening"

Tröja nummer 10 är pensionerad och hänger på NP3 Arenas vägg. Det är ett bevis på att Leif Forsberg är stor, riktigt stor, i GIF Sundsvalls historia.

Att han av ST:s Roland Engström nu rankas som nummer ett när klubbens 100 största profiler ska utses är ett annat och ännu färskare exempel.

– Jag är jättestolt, det är fantastiskt kul. Det är många som passerat i föreningen och framför allt på senare tid många duktiga spelare och profiler, men de kanske varit där lite för kort tid, säger Forsberg.

Själv har han tillbringat i stort sett hela sitt liv i föreningen.

1) Leif Forsberg

Engströms kommentar: "Med pappa Lennart i fortfarande någorlunda färskt minne hos den mogna fotbollspubliken blev han förstås snabbt "Lill-Foppa" hos sportmurvlarna i stan, när det var dags för debut i Giffarnas A-lag som 17-åring. Sedan följde en drygt 20-årig karriär i sitt hjärtas klubb, där endast två säsonger i IFK Göteborg bröt av det hela. Härligt ryck och hårt tryck i skotten – och Cruyff-finten gjorde han nästan bättre än originalet."

Som ung slog han sig in i GIF Sundsvalls A-lag. Det var starten på en lång resa i GIF Sundsvalls tjänst.

– Alla som börjar spela i GIF har en dröm om att få spela i A-laget, och att jag fick göra det tillsammans med några som jag spelat med sedan pojklaget, som till exempel Kenneth Ulander och Tommy Rudström, är en av de största grejerna, säger Leif Forsberg.

Många medspelare, tränare, säsonger och mål har passerat sedan dess och anfallaren med nummer 10 på ryggen var GIF trogen i hela karriären förutom en utflykt till IFK Göteborg.

– Ser man tillbaka så har jag fått vara med och spela upp Giffarna en serie fyra gånger, varav tre till Allsvenskan. Men jag har bara åkt ur en gång, så jag ligger på plus om man säger så, säger Forsberg och skrattar.

– Man har ju gjort några år och bidragit hoppas jag. Jag var även med när det gick riktigt dåligt och vi fick kämpa utan betalning. Föreningen var skyldig pengar som man skrev av. Jag kunde ha satt klubben i konkurs, men det ville jag ju inte, fortsätter han.

I stället för att sänka klubben var Leif Forsberg under många år istället en av dem som lyfte laget på planen.

Några sticker så klart ut, och en annan har alltid tyckt att klubbhjärta är viktigt. En del har surrat om det men sedan bara skitit i det. Sedan är det en annan tid i dag, det är större möjligheter att flytta.

När han själv ska lyfta fram olika GIF-profiler dyker många namn upp. Det är Gunnar Samuelsson, Håkan Sandberg, Fredrik Sundfors, Linus Hallenius, Tomas Brolin och sonen Emil – bara för att nämna några.

– Jag har ju spelat med nästan alla på listan, skrattar Leif.

– Det är ju tjusningen, man kan bli en profil på olika sätt. Ta en sådan som "Thorssa" (Mattias Thorsell) till exempel. Han är en otrolig profil på sitt sätt, han gjorde aldrig en dålig match.

Dåliga matcher upplever däremot Leif Forsberg att han har fått se den gångna säsongen. Den som slutade med att hans GIF åkte ur Allsvenskan.

– För dåligt att de åker ur, jag tycker inte de spelat bra fotboll. Jag är faktiskt otroligt besviken på året och tycker inte de ska behöva åka ur.

Den forne anfallaren tycker bland annat att GIF borde bytt spelsätt tidigare under året och att laget skapat alldeles för få målchanser.

Stundtals fick frustrationen honom att traska hem från arenan – mitt under pågående match.

– Några gånger gick jag hem, jag blev så förbannad. Jag lider med laget och vill inte att det ska gå dåligt, och jag blev så arg att jag inte kunde vara kvar. När Norrköping gjorde 3–3 gick jag hem, då blev jag tokig. Jag såg efteråt att det blev fler mål, på vägen hem gick jag och muttrade hela vägen, säger Forsberg.

Nu när degraderingen är ett faktum kan han ändå blicka framåt.

– Nu har vi duktiga ungdomsspelare och de måste få spela. Det är lätt att säga att man ska kasta in dem direkt, men man får fasa in dem lite. Får man behålla några av de här tror jag det kan bli jättebra. Sedan måste det in en målskytt, för där har vi ingen i laget.

Har du framtidstro för föreningen?

– Som Giffare har man alltid det. Det här är inget nytt, det är som vanligt. Jag tror det här kommer bli jättebra, men man får inte ha för bråttom.

GIF Sundsvall kommer tillbaka?

– Det tror jag. Så är det alltid.

Här är hela listan med de hundra största profilerna

1) Leif Forsberg.

2) Linus Hallenius.

3) Fredrik Sundfors.

► Platserna 4–10

4) Kjell Eriksson.

5) Anders Grönhagen.

6) Gunnar Samuelsson.

7) Emil Forsberg.

8) Tomas Brolin.

9) Håkan Sandberg.

10) Michael Brundin.

► Platserna 11–20

11) Åke Andersson.

12) Joel Cedergren.

13) Yngve "Pekka" Nordin.

14) Ari Skúlason.

15) Lennart Forsberg.

16) Anders Lindahl.

17) Andreas Yngvesson.

18) Rúnar Sigurjónsson.

19) Leopold Jihage.

20) Fredric Lundqvist.

► Platserna 21–30

21) David Batanero.

22) Mattias Nylund.

23) Mikael Lustig.

24) Bengt-Göran "Kinna" Stenbäcken.

25) K-G Jansson.

26) Conny Klack.

27) Jonas Wallerstedt.

28) Tommy Bergersen.

29) Juanjo Ciércoles.

30) Dick Lidman.

► Platserna 31–40

31) Stefan Ålander.

32) Tobias Eriksson.

33) Tommy Naurin.

34) Håkan Holmström.

35) Cain Dotson.

36) Kent Johansson.

37) Mats Olsson.

38) Hans "Lillis" Jonsson.

39) Jukka Ikäläinen.

40) Hans Lundberg.

► Platserna 41–50

41) Magnus "Fimpen" Svensson.

42) Patrik Eriksson Ohlsson.

43) Jarl Andrén.

44) Marcus Danielson.

45) Hasse Bergh.

46) Lennart Carlsson.

47) Göran "Pisa" Nicklasson.

48) Johan Eklund.

49) Hannes Sigurdsson.

50) Torsten Runsvik.

► Platserna 51–60

51) Per Nilsson.

52) Jón Gudni Fjóluson.

53) Sören Isaksson.

54) Öyvind Svenning.

55) Stig "Vittjärv" Sundqvist.

56) Karl Ståhl.

57) Åke Jansson.

58) Arne Persson.

59) Magnus Wikström.

60) Nicklas Karlström.

► Platserna 61–70

61) David Myrestam.

62) Ture Fröberg.

63) Hasse Sandberg.

64) Robert Lundström.

65) Daniel Näsholm.

66) Mats Parling.

67) Lennart Andersson.

68) Hasse Lindblad.

69) Carlos Moros Gracia.

70) Björn Broman.

► Platserna 71–80

71) Mats Barkemo.

72) Eric Larsson.

73) Mattias Thorsell.

74) Dennis Östlundh.

75) Bertil Hage.

76) Ola Persson.

77) Gösta Hällström.

78) Kenneth Ulander.

79) Göran Sundqvist.

80) Anders "Svängen" Wengrud.

► Platserna 81–90

81) Patrick Walker.

82) Dennis Olsson.

83) Lennart "Kulo" Enlund.

84) Stefan Holmström.

85) Magnus Olsson.

86) Pa Dibba.

87) Mikael Dahlberg.

88) Sven-Arne Larsson.

89) Calle Pierre.

90) Gösta "Göken" Cederholm.

► Platserna 91–100

91) Tommy Rudström.

92) Arne "Trusse" Andersson.

93) Lennart "Pipas" Dahlgren.

94) Fredrik Holster.

95) Magnus Ohre.

96) Peter Wilson.

97) Lars Gerson.

98) Peter Andersson.

99) Theodor "Todde" Malm.

100) Kakha Tshadadze.