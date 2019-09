Toppen mot botten – här är förutsättningarna inför GIF:s möte med Djurgården

Matchen

Fredag 20 september (19.00): GIF Sundsvall–Djurgårdens IF.

Läget i laget

David Myrestam är skadad och borta ytterligare en tid. Chidi Omeje är sjuk och Paya Pichkah är utanför truppen den här gången. Juanjo Ciércoles har problem med en ljumske men är med i matchtruppen.

Så spelar Giffarna

(preliminär uppställning, 4–2–3–1)

David Mitov Nilsson – Jonathan Tamimi, Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Dennis Olsson – David Batanero, Juanjo Ciércoles – Pol Roigé, Johan Blomberg, Omar Eddahri – Peter Wilson.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Alexander Blomqvist, Pa Konate, Oliver Berg, Tobias Eriksson, Marc Mas Costa.

Tränarsnack

Tony Gustavsson: "Jag åkte ned och såg Djurgården live mot Helsingborg eftersom vi ska möta båda de lagen. Det är bara konstatera att det är ett jäkligt bra fotbollslag".

Vad sticker ut tycker du?

"Ett par saker. Det första är bredden i truppen som är enorm. Det andra är kollektivet, det är ingen tillfällighet att de hållit nollan så många matcher för de löper otroligt mycket. En match i matchen kommer bli vårt passningsspel mot deras presspel.

Sedan skapar de kopiöst många inläggslägen i varje match och där kommer vi vara tvungna att stå emot."

Notera att ...

... när lagen möttes i våras blev det oavgjort, 2–2. Linus Hallenius och Omar Eddahri stod för GIF-målen i den matchen.

... Tony Gustavsson har fin statistik mot Djurgården som tränare. "Det var någon som skickade sms och frågade om jag visste att jag har fyra raka segrar. Men nu var det så längesedan, det är nya förutsättningar nu", säger han om det faktumet.

... Djurgården saknar Mohamed Buya Turay som drog på sig säsongens tredje gula kort mot Helsingborg senast.

... GIF får tillbaka Juanjo Ciércoles efter spanjorens tredje avstängning. De spelare i GIF som blir avstängda efter nästa gula kort är Gracia, Blomqvist, Björkander, Berg, Tamimi och Myrestam.

Så följer du matchen

På plats eller via vår vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Tisdag 24 september (19.00): Kalmar FF–GIF Sundsvall.