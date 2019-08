Totalstopp för all motortrafik på Bergeforsbron under tre veckor: "Vi kommer att jobba både dag och natt"

Övergångskonstruktionen mellan brobanan och landfästet på Sörbergesidan av Bergeforsbron är helt utslitet och måste bytas ut. Underhållsarbetet har varit planerat länge men eftersom läget börjar bli akut har Trafikverket valt att tidigarelägga projektet.

– Det är så pass slitet att vi måste göra det. Vi har gjort flera punktinsatser tidigare men nu måste hela konstruktionen bytas ut, förklarar John Löfgren, projektledare på Trafikverket.

Under arbetet kommer bron att stängas av helt i båda körriktningarna för all motortrafik. Det innebär att trafiken kommer att ledas om via gamla E4 vid Stavreviken och E4 vid Söråker och Bergeforsen.

Vi kommer att jobba både dag och natt

Bergeforsbron är kraftigt trafikerad, varje dygn passerar ungefär 7 000 fordon över Indalsälven, det kan jämföras med Sundsvallsbrons cirka 14 000 passager per dygn. Det gör att man kommer att forcera reparationsarbetet så mycket det går.

– Vi kommer att jobba både dag och natt i den utsträckning det är möjligt, säger John Löfgren.

Trots det räknar man med att arbetet kommer att ta ungefär tre veckor att genomföra. Gång och cykeltrafik över bron kommer däremot att fungera under reparationstiden. Bron stängs av för motortrafik från och med måndag den 2 september och man räknar med att arbetet ska vara klart till och med söndag den 22 september.

– Går allting enligt plan så hoppas vi att det ska vara klart då, säger John Löfgren.