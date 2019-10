Trafikanterna får gehör för sin kritik – nu läggs asfalt under viadukten i Njurundabommen: "Många har varit irriterade"

Vägpassagen under järnvägsbron i Njurundabommen var stängd i åtta månader under järnvägsbrobygget. När vägen öppnades i slutet av april 2019 firades det stort i Njurunda – men den cirka 30 meter långa sträckan under viadukten har väckt irritationer hos trafikanterna.

Gunilla Edin bor och har sitt företag i Njurunda och kör på den aktuella vägen flera gånger om dagen.

– Jag och många med mig har varit så irriterade, först stängdes vägen helt i åtta månader och när den väl öppnades har den knappt varit farbar när det regnat. Det handlar inte om så många meter att asfaltera, säger Gunilla Edin.

Skanskas projektchef Andreas Omberg har varit medveten om problemet och kommer nu med goda nyheter.

– Vägen kommer att beläggas med provisorisk asfalt. Det beslutet tog vi för några veckor sedan då vi ser att vägen går sönder när det regnar. Trafikanter har inte hört av sig direkt till oss på Skanska, däremot har Trafikverkets kundcenter fått in synpunkter från allmänheten.

Varför har det tagit så lång tid att asfaltera sträckan?

– Det är en byggväg och den har lagats vid flera tillfällen. Just nu asfalteras andra vägar i projektet och det passar bra i tidsschemat att belägga den här vägen i slutet av veckan. Den asfalteras för att öka framkomligheten och minska underhållet under höst och vinter, säger han.

Den korta sträckan under viadukten kommer inte att kunna färdigställas förrän den nya järnvägen tas i drift och den befintliga vägporten rivs. Projektchefen ser faran med att hastigheterna ofta ökar när vägar asfalteras. Därför uppmanar han trafikanterna att komma ihåg att vägsträckan är en byggarbetsplats i minst ett år till.