Trafikstopp på gamla E4 – här stängs väganslutning i veckor: "Stökigt till i augusti"

Måndag 3 maj slår en stor trafikavstängning till i Sundsvall.

Då stänger Trafikverket anslutningen till Kolvägen vid Shell och Max på gamla E4.

– Vi ska bygga klart cirkulationsplatsen och arbetsmomenten kräver att vi stänger av anslutningen. Det är arbeten med dagvatten och stensättning som vi bland annat ska utföra. Vi hade tyvärr inget annat val, säger Björn Sjölund.

Fram till fredag 14 maj kommer både in- och utfarten från gamla E4 att vara helt stängd. Efter det öppnar infarten medan utfarten hålls helt stängd till i slutet av månaden.

– Vår entreprenör kommer att sätta in stora resurser under den här perioden för att hinna klart med så mycket som möjligt, säger Björn Sjölund.

Arbetet med att bygga om gamla E4 startade hösten 2019, något som medfört stora trafikstörningar i omgångar.

– Vägavstängningen till Kolvägen blir den sista. Men bilisterna får förbereda sig på att det kommer att vara stökigt på platsen ända fram till i augusti då cirkulationsplatsen är klar. För vi hinner inte bygga klart den under de här veckorna även om vi försöker hinna med så mycket som möjligt, säger Sjölund.

Hur ska trafiken nu ta sig till området?

– De som kommer söderifrån tar sig via in- och utfarten på Kolvägen. Norrgående trafik kan passera via nybyggda Nya Hamngatan i hamnen. Vi har satt upp skyltar för att leda trafiken rätt.

När gäller gående och cyklister ger Sjölund följande besked:

– De kommer att få tillfälliga passager för att passera över Kolvägen och Landsvägsallén. Var uppmärksam på skyltar då dessa kan flyttas allt eftersom arbetet fortskrider, säger han.