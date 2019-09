Trafikverket imponeras av mopedbilisterna som passerar Bergeforsbron: "Där har många bilförare mycket att lära"

Från början skulle inga motorfordon få köra över Bergeforsbron under de cirka tre veckor långa reparationsarbetena. All motortrafik skulle ledas om via Stavreviken över gamla och nya E4. Det hade inneburit att mopedbilarna tvingats ut på Europavägen som har en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen.

Men efter påtryckningar ändrade sig Trafikverket och nu får mopeder och mopedbilar passera över bron under avstängningsperioden. Något som glädjer många mopedbilsåkare. En är Daniel Larsson som bor i Bergeforsen och studerar på Timrå gymnasium. Det innebär att han minst två gånger om dagen passerar över bron.

– Det var riktigt skönt att de ändrade sig, nu slipper jag köra i 50 ute på 100-väg, säger han.

Att ta det försiktigt och visa respekt för de som jobbar på bron tycker Daniel är en självklarhet.

– Första gången jag körde över körde jag säkert i fem kilometer i timmen och det första jag gjorde var att stanna och fråga hur jag skulle köra.

Där har många bilförare mycket att lära

Det beteendet är man inte van vid på vägarbetsplatserna och John Löfgren, projektledare på Trafikverket, är tillsammans med övriga inblandade i arbetet på Bergeforsbron mycket nöjd med mopedbilsförarnas uppträdande och agerande. Något han menar att många kan ta lärdom av.

– De stannar till och frågar innan de lugnt kör förbi, så där har många bilförare mycket att lära, säger John Löfgren.

Daniel Larsson förklarar att kompisarna på skolan pratat om lösningen på Bergeforsbron. Han menar att alla mopedbilsförare som kör sträckan är glada över lösningen och även på Trafikverket tycker man att allting fungerar bra.

– Vi är jättenöjda med hur de sköter det här, säger John Löfgren.