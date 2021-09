Trakasserade och misshandlade sitt ex till hon svimmade – döms för olaga förföljelse

Under våren 2019 sökte mannen upp kvinnan i hennes hem i Ånge kommun. När hon uttalade att hon ville att han skulle lämna bostaden blev hon slagen i huvudet.

Dagen därpå dök mannen upp igen vid hennes bostad – ännu en gång slog han henne i huvudet, men denna gång så att hon svimmade av. Mannen uttalade dessutom att han skulle slå ihjäl henne.

Efter misshandeln var kvinnan rädd, skärrad och chockad. Hon vittnade för flera personer om händelserna. Det utfärdades även ett kontaktförbud mot mannen. Kontaktförbudet innebar förbud att besöka eller på något annat sätt ta kontakt med eller följa efter kvinnan. Ändå fortsatte mannen att ringa, mejla och skicka sms till kvinnan flera gånger under våren och sommaren – och därmed överträdde han kontaktförbudet. Han har även gått in i hennes bostad vid ett tillfälle under perioden.

Mannen har förnekat olaga förföljelse och övergrepp i rättssak, i övrigt har han vidgått vissa handlingar men menat att det inte varit frågan om något brottsligt. Bland bevisningen mot mannen finns bland annat skärmdumpar på samtalslistor, sms och en ljudinspelning. I ett sms hotade han dessutom att han skulle anmäla kvinnan för förtal.

Ångebon döms nu i Sundsvalls tingsrätt för olaga förföljande, vilket innebär att någon upprepat angriper, plågar, terroriserar eller utsätter annan person för obehag genom att begå brott eller andra överträdelser mot denne. Han döms även för övergrepp i rättssak och påföljden blir villkorlig dom med 160 timmar samhällstjänst. Han ska även betala över 20 000 kronor i skadestånd till den drabbade kvinnan.

''Mannen har under en period om tre månader utsatt kvinnan för misshandel och flertalet överträdelser av kontaktförbud. Genom sitt beteende har han vid upprepade tillfällen på ett mycket påträngande och besvärande sätt sökt kontakt med kvinnan mot hennes vilja och utsatt henne för obehag. Hans handlande har objektivt sett framstått som påträngande och besvarande. Med hänsyn till det anförda bedömer tingsrätten att mannen, genom de brottsliga gärningarna, har förföljt kvinnan och att var och en av gärningarna har utgjort ett led i en upprepad kränkning av hennes integritet. Mannen ska därför dömas för olaga förföljelse'', skriver tingsrätten i sin dom.