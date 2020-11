Tränarduo klar för Kubikenborgs IF

Emad Nademi och Martin Fors har rekryterats för att leda A-lagets satsning. Nademi har tidigare tränat bland annat Sund IF. Fors var ansvarig i IFK Sundsvall under hösten 2020, men har tidigare spelat för Kubikenborgs IF. 20-årige Albin Axelsson tar klivet upp från gräset till assisterande tränare.

"Truppen var extremt ung förra året och hade en stark utveckling under året. Ambitionen är att komplettera med rutin och spetskompetens. Klubben vill uppåt på ett långsiktigt hållbart sätt där vi nyttjar vår fina ungdomsverksamhet. Som ungdomsspelare i Kuben ska man känna en tydlig väg framåt mot A-laget.", skriver klubben i ett pressmeddelande.