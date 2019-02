Andra raka för Smedsbofaksen på Bergsåker: "Hade glömt hur snabb han är"

BERGSÅKER. Jan-Olov Persson-tränade-Smedsbo Faksen, som ägs av delar av Travakademien här på Bergsåker, har hittat formen igen. Tillsammans med Magnus Djuse tog duon andra raka segern tillsammans när det avslutade Bergsåkers del av veckans V86-omgång. Från 20 meters tillägg satt de tidigt i ledningen och vann därefter säkert på 1.24,0/2 160 meter. Först efter att ha orsakat en omstart genom att vara för tidig.

– Jag hade glömt hur snabb han är, så andra gången fick vi vända längre bak, sade Djuse, och fortsatte.

– Han är lite pigg innan start, men i loppen är han jättefin och när den i rygg såg ut att ha svårt att hänga på, passade jag på att rycka, förklarade han.

Persson fick därmed en tränardubbel under kvällen då Demex tidigare vunnit från samma position för Rikard Skoglund. Segertiden här blev 1.30,5a/2 640 meter när hästen tog sin tredje raka seger.

– Han är lite tung och bullig innan och när det går sakta, men när det går fortare är han jättefin, berömde Rikard.

Precis som för Smedsbo Faksen blev det andra raka segern när Åke Eriksson-tränade Broximus Zet tog sin andra raka seger och dessutom Rikard Skoglunds andra seger för kvällen. En tung slutrunda i tredjespår hindrade inte femåringen från att vinna på 1.16,2/2 140 meter.

– Det är kul att köra åt dem för de har hästarna i bra ordning och får dem att tända om flera gånger under året, berömde Rikard tränarparet från Vemdalen.

– Jag tycker jag körde dåligt, men hästen var bra, kritiserade han sig själv för att inte tagit ett tidigare initiativ.

En dubbel på V86 blev det för Skellefteås Leif Eriksson. Först segrade han med familjehästen Let It Happen W.W., sedan Tale Of Jacks och Kaj Widell blivit diskade för trängning.

Därefter med spurtvasse Zorro Zwing från rygg på ledaren.

– Det kändes rätt bra i sista sväng. Han hade inte riktigt fått upp farten, men gick sedan för fullt och kämpade hela vägen in, sade Leif Eriksson efter sin andra seger för dagen.

MATS PERSSON