Drömmen slog in för tidigare Bergsåkersprofilen – gör debut i Elitloppet som 55-åring: "Förvånad om vi inte går till final"

Ulf Eriksson har hunnit bli 55 år, och mycket har hänt sedan han 30 juni 1982 segerdefilerade första gången bakom Dacke Västerbo.

Travet kom med blodet, med pappa Kjell Eriksson som Bollnästravets stora tränarprofil när Ulf var ung, och med generna från mamma Iris sprungen ur den välkända travfamiljen Kihlström.

De båda kusinerna, Örjan Kihlström är två år äldre, har haft sina karriärer parallellt med varandra.

Men där Örjans varit ganska spikrak mot att bli landets mest segerrika och välrenommerade kusk så har Ulf Eriksson haft en krokigare väg fram till idag.

– Man var ju och sprang på E-läktaren redan som liten så det har gnagt i en att det skulle vara häftigt att nån gång få prova. Det här är första gången jag haft en chans att vara med. Det är så slumpat att det blir Sweden Cup också, det har jag inte heller kört. Det blir skönt att tävla dagen inne så man är inne i det.

Ulf Eriksson värmer upp med Magnus Träff-tränade Queer Fish under V75 på lördag – för att sedan göra sin debut i Elitloppet på söndag.

Där sitter Bollnäskusken upp bakom Stefan Melanders stjärna Milligan´s School – en häst han är bofast bakom.

– Det började slumpmässigt att han startade i Umeå som femåring och var fyra mot väldigt bra motstånd. Jag sa att det var en av de bästa jag kört, och sen blev det han och jag. Han hade varit lite krånglig innan, men sen blev det bättre och bättre, säger Ulf Eriksson, som förra året tog sin största seger karriär bakom den sexårige hingsten då ekipaget tog hem Sundsvall Open Trot med 1 000 000 kronor i förstapris.

– Det är bara de riktiga topparna som har fasta hästar som de kör, och det får man acceptera. Så det är skönt att veta att man får köra roliga lopp med den här, man behöver inte fundera om det går dåligt en gång, du får chansen i nästa lopp också.

Men hur kommer de stå sig i Elitloppet, med allt vad det innebär i sportsligt motstånd och liv på läktaren?

– Han är tillräckligt bra för att ta sig till final, vi fick det bästa spåret vi kunde få för att komma blad de fyra. Men tvåa bakom Propulsion är väl önskescenariot. Han har kapacitet att matcha topphästarna och har utvecklats i år och blivit snabbare. Jag blir förvånad om vi inte går till final.

Nervöst?

– Jag tror inte jag blir nervös, men mer koncentrerad.

Att få köra Elitloppet är en dröm som slår in, och knyter på många sätt ihop en brokig karriär med flera intressanta skiften. Från starten som lärling hemma hos pappa fram till idag har Ulf Eriksson hunnit med att lära sig sporten hos tunga profiler som Stig H Johansson och Torbjörn Jansson.

Runt 1990 plockades proffstränarlicensen ut på Bollnästravet som han efter några år lämnade för Solvalla där han tog över delar av Örjan Kihlströms rörelse.

– Det var svårt, men det blev några år innan jag flyttade till Bergsåker och var med i Robert Berghs unghästsatsning. Sen blev det tio säsonger där uppe, säger Ulf.

Nu ligger basen i Annefors en bit utanför Bollnäs, och de två kallblod han har i träning är uppstallade hos lillebror Peter i Freluga. För tränarbiten är mer som en hobby vid sidan av. Sedan fem-sex år tillbaka livnär sig Ulf Eriksson som catchdriver – han kör bara lopp.

Och det går bra...

– I början körde man kanske in fem-sex miljoner om året, nu är man på 10 miljoner och där bör man vara för att överleva. Vi har ju Ove A Lindqvist som är catchdriver uppe i Umeå, och sen kör Rikard N Skoglund mycket, annars är det mest söderöver man ser catchdrivers. Det är lite tråkigt.

*****

Ulf Eriksson rankar – bästa hästarna jag kört

1 – Milligan´s School: Sexårig hingst som tränas av Stefan Melander. Startar i Elitloppet på söndag och har bland annat vunnit Sundsvall Open Trot och C Th Ericssons Memorial (final i Gulddivisionen). Har sprungit in 8,7 miljoner kronor.

2 – Sanity/Nahar: Nahar körde Ulf Eriksson en gång, Robert Bergs superhäst som under karriären sprang in 13 miljoner kronor och vann Elitloppet 2013. "Nån sväng blev det och det var en riktigt bra häst". Sanity var en pophäst som kom fram inom Rixtravet och blev en publikfavorit. Sprang in 10 miljoner och vann flera tunga lopp under karriären.

3 – Uggla i Mossan: Kallblodigt sto från Jan-Olov Perssons stall som var i den absoluta kulltoppen som unghäst. Som tre- och fyraåring sprang jättetalangen in 1,7 miljoner kronor och vann flera av de tyngsta loppen för kallblod. Som Kriteriestoet.

*****

Hur är livet som catchdriver?

– Det är ett svävande liv, man kan inte planera så långt, det är vecka för vecka. Så det är inte helt stabilt. Och mycket åka blir det, det är 10 000 mil varje år. Det gäller att ha en bra bil som är skön att åka i. Och en säker som inte krånglar och stannar.

Varför valde du det här spåret i karriären?

– Det blev ganska naturligt eftersom jag körde mer och mer och de hästar jag tränade gick inget vidare, så det var mest krångel att kombinera. Jag kände att det är rätt val, nu hinner jag lite andra saker som att fiska och jaga. Det blir en del dagar då det är travfritt, så var det aldrig när man hade hästar i träning.

Vad är det som gör dig till en bra kusk?

– Jag blir sällan nervös och är rätt allround, jag är inte beroende att köra på ett visst sätt. Jag är inte offensiv, men är ofta med på slutet i loppen. Man har hållit på så länge att man fått rutin och man har kollat på andra som är bra och snappat upp saker längs vägen.

*****

Ulf Eriksson rankar – Sveriges tre bästa kuskar

Örjan Kihlström: "Honom håller jag som nummer. Örjan är otrolig på att koncentrera sig när det verkligen gäller i stora lopp".

Björn Goop: "En kusk som är fantastisk att få fart på hästarna han kör".

Jorma Kontio: "Det är hårt om tredjeplatsen – men Jorma har ju snart vunnit 11 000 lopp, det säger en hel del om honom.

*****

Veckan fram till Elitloppet kommer rulla på som vanligt. En magsjuka kan sätta lite käppar i hjulen, men Ulf Eriksson räknar med att köra som vanligt på fredag då det är tävlingar på Hagmyren. Sen väntar uppvärmningen på lördag i Sweden Cup, där han försvarar Hälsinglands färger bakom Järvsöhästen Queer Fish. Sen smäller det för Ulf Eriksson och Milligan´s School som går ut i det andra försöket.

Här är hela startfältet: 1) Aubrion du Gers (Jos Verbeeck), 2) Milligan´s School (Ulf Eriksson), 3) Bahia Quesnot (Junior Guelpa), 4) Day or Night (Johan Untersteiner), 5) Propulsion (Örjan Kihlström), 6) Milliondollarrhyme (Fredrik B Larsson), 7) Heavy Sound (Kenneth Haugstad), 8) Dijon (Romain Derieux).

