Experten: Så slutar V5 på Bergsåker: "Är given"

Travakademien är medarrangörer till torsdagens tävlingar på Bergsåker som ser sportsligt väldigt trevliga ut och en lagom uppladdning inför elitloppshelgen. Men lagom uppvärmning kan det bli även för Daniel Redén som tillsammans med Örjan Kihlström gästar och har med sig en handfull chansrika hästar. Det är inte helt lätt att rangordna chanserna, men vi har i alla fall valt att singelstrecka Fleet Admiral (V5-2) som gav ett gott intryck i Scerigedebuten och som vi hoppas skall fortsätta med seger även här.

V5-1

Amiral har inlett karriären med två raka segrar. Nu har han en betydligt tuffare uppgift, men i ett litet fält tror vi att han kan förbli obesegrad. Qvidja’s Aapo vann vid senaste Bergsåkersbesöket och var duktig utvändigt ledaren senast. Given om man garderar. Global Adventure har bara en förlust på åtta starter och två raka segrar i år. Given. Wild And Crazy W.F. är en typisk outsider.

Ranking: 5-4-7-2-1-3-6

V5-2

Fleet Admiral kommer från seger i Svergedebuten och sköter han sig lika bra igen blir han svårslagen på nytt. Stallkamraten Messiah tävlar jämnt och bra och är tidig om man väljer att gardera. Papiljotte kommer det att lossna för när hon helst och hon är värd att se upp med. Real Masterpiece har en ojämn resultatraden men mycket kunnande i grunden.

Ranking: 12-3-9-8-2-6-11-14-10-4-5-13-1-7

V5-3

Västerbo Margaux gick bra efter galopp senast och har ett intressant utgångsläge här. Uncertain When har ett fint läge och en perfekt proposition. Bloody Valentine börjar hitta formen igen och är vass på speed. It Happend Again är bättre än raden och får inte glömmas bort.

Ranking: 2-3-5-7-6-12-10-11-1-4-9-8

V5-4

Art Nökkve går bra varje gång och känns som den som är mest gynnad av distansen den här gången. Smedsbo Faksen fick öppna lite för tufft senast och orkade inte fullfölja. Nu får han smyga med och formen är bra. Eldvin har haft en liten paus och brukar vara bra direkt. Pave Faks har ingen rolig resultatraden men är ändå värd att se upp med.

Ranking: 11-15-14-8-5-4-2-1-12-13-7-6-9-10-3

V5-5

Millie Millionaire har inte haft framspår bakom bilen på länge, men det går säkert bra utan att hon är någon spetskandidat. För ganska precis ett år sedan vann hon ett stolopp på 1.11,6, så en 1.10-tid är säkert tänkbar under bra förhållanden. Reigning Moni har ett passande utgångsläge och säkert med långt framme i felfritt lopp. High Spirit har inte startat på ett tag men är väldigt snabb när det stämmer. Faust Hanover är svårbedömd men gillar förutsättningarna.

Ranking: 3-5-10-4-2-12-7-1-9-6-11-8

Systemförslag

V5-1: 4,5,7

Res: 2,1

V5-2: 12 Fleet Admiral

Res: 3,9

V64-3: Alla tolv hästarna

Res: 2,3

V5-4: 11,14,15

Res:8,5

V5-5: 2,3,4,5,10

Res: 12,7

Rader: 540

Kostnad: 540 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Pyssel - 9 Forsberg - 11 Ylva Li Karma. Outs: 1 Kalmar.

Lopp 2: 1 Global Worthy - 9 Wannabe Young - 4 Super Bee. Outs: 3 Digital Flash.

Lopp 8: 4 Hulte Sofia - 13 Moe Pilen - 8 Järvsö Fux. Outs: 6 B.W.Anna.

Lopp 9: 1 Ryjet - 14 Amiral Weah - 2 Summer Wind Ås. Outs: 12 Boom Boom Becker

MATS PERSSON