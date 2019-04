Expertens tips inför V5 på Bergsåker – de vinner: "Har suverän statistik"

Spelmässigt ser den inte heller så svår ut på förhand, men vi provar att heltäcka två avdelningar och hoppas på skrällar där.

Det kräver två singelstreck och Wilda Fille (V5-3) är given i montéloppet. Lika given är inte Daniel Wäjersten-tränade Global U.S.A. i V5-finalen, men håller hon sig bara lugn så att hon står distansen tror vi inte att det är någon som rör henne heller.

V5-1

Zicolina är jättesnabb men har haft det svårt sista biten. Nu har hon fått en vinter på sig och skulle hon bjuda till hela vägen blir hon svårfunnen. Edbest har fin grundkapacitet och räknas tidigt även om han inte är lika snabb som den förra. Höstbo Irene kan mycket och löser det sig från tillägg tar hon många till slut. Drängens Pöjk har också bra fart i sig och räknas om han sköter sig.

Ranking: 6-3-13-2-1-4-10-11-15-14-12-7-8-5-9

V5-2

Klose var fin vid segern och bra även senast även om han blev diskad för en trång situation. Får tipset i ett öppet lopp. Grönedens Vincent är fartfylld och ett segerbud om han sköter sig. Sicaria är van lite tuffare motstånd och har dessutom läget. Lill Raketen återkommer efter en paus och kan vara värd att se upp med.

Ranking: 4-7-1-3-2-5-6-9-10-8

V5-3

Wilda Fille har suverän statistik i monté och brukar vinna över de han möter den här gången. Moeses slår knappast ned förstnämnde men hävdar sig bra mot de övriga. Spydo Ö.K. är fartfylld men inte lika stark som favoriten. Lex Pedei gör alltid bra lopp och skulle favoriten komma bort är han en av de som räknas.

Ranking: 9-11-10-12-8-6-7-5-2-1-3-4

V5-4

Nobel Amok är härdad på V75 och i normal författning blir han svårslagen. Hagentoy är bra igång och med rätt lopp kan han vara ett motbud. Serious Try går jämnt och bra och vinner snart lopp. Shocking Superman har få lopp i kroppen de senaste åren och har inte startat sedan i september. Viss chans även om han troligen behöver loppet.

Ranking: 3-6-9-10-12-5-11-4-1-7-8-2

V5-5

Global U.S.A. är riktigt talangfull och ställer inte distansen till det blir hon svårslagen. Bitcoin har osäkerheten emot sig men kapaciteten är det inget fel på. Denali har form men ett svårt utgångsläge. Super Bee har fått ett lopp i kroppen efter en liten paus och kan vara en luring trots utgångsläget.

Ranking: 4-3-14-15-10-13-9-8-1-5-7-6-2-11-12

Systemförslag

V5-1: Alla tolv hästarna

Res: 6,3

V5-2: Alla tio hästarna

Res: 5,8

V5-3: 9 Wilda Fille

Res: 11,10

V5-4: 3,6,9,10

Res: 12, 5

V5-5: 4 Global U.S.A.

Res: 3,14

Rader: 480

Kostnad: 480 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 7 Pretty Boy Floyd - 10 Kallis Tooma - 2 Listas Alice. Outs: 5 You Only Live Twice.

Lopp 2: 3 Mellby Helios - 2 Karls Helge - 1 Barley Sugar. Outs: 6 Fluke.

Lopp 8: 4 Hulte Vilda - 13 Backhammer - 10 Hibovalle. Outs: 11 Järvsömalla.

Lopp 9: 5 Au Pair Girl - 4 Papiljotte - 3 Boom Boom Becker. Outs: 2 Albir.

MATS PERSSON