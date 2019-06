Extremt tajta spurtstriden – fick dela på segern på Bergsåker: "Var riktigt bra"

Lärlingsloppet gick till Linus Lönn och Hreggvidur Eyvindssons Titania I.S. efter ett lopp i rygg på ledande favoriten You Only Live Once och sen lucka.

– Jag ville bara att hon skulle få en ryggresa och att vinna kändes overkligt, men hon spurtade jättebra, sade Linus.

Från rygg på ledaren avgjorde även Sören Lennartsson-tränade Bear Briar för Micael Melander i ett sprinterlopp där Noel Face drog hårt i ledningen. Segertiden 1.11,1a/1 640 meter.

– Jag körde bort honom på Dannero senast så då sade ägaren att ”nu har du körförbud på den här hästen”, förklarade Sören Lennartsson varför han lejt bort styrningen till Melander som trivdes i det höga tempot som blev.

– Ja, det vart kanonbra för vår del och jag var inte direkt rädd att sitta där, fortsatte han efter att ha fått luckan i tid och segat sig förbi en tapper ledare.

I V5-inledningen lurade Henrik Svensson bort konkurrenterna när han med Mr Charming gjorde stayerlopp över tre varv till ett 500-meters lopp där favoriten Caesar´s Dream var utan chans att utmana trots 1.12,8 sista varvet. Segertiden på vinnaren blev 1.18,5/3 160 meter efter tidig ledning.

– Jag trodde att någon av de starka skulle komma och jag hade nog släppt ledningen, sade Henrik som tyckte att hästen gjort sig förtjänt av en seger.

– Det har varit mycket andraplatser och senast på Solänget fick han stryk av en riktig kanon, sade Henrik som dessutom fick avrunda kvällen bakom Lass Caviar.

– Den här har visat lite fart, men har haft otur med regn när han startat, han klarar inte alls smetiga banor, sade Henrik.

Nicklas Westerholm ”körde bort” storfavoriten Caesar´s Dream i V5-inledningen, men fick istället sätta dit farsan Roberts Kövras So Far från utvändigt ledaren i V5-finalen.

– Det kändes rätt så säkert in på upploppet, men det blev tightare än jag trodde, sade Nicklas.

I kvällens första lopp jobbade Mats Djuse in egna träningen A Peptalk efter ett lopp i rygg på ledande Arya Karma.

– Hon galopperade kanske bort segern i debuten så det här var fantastiskt kul, menade Mats och fick medhåll av pappa Anders.

– Jag sade redan när hästen föddes att ”det är är ditt projekt”, så det är klart att en sådan här seger känns lite extra.

I ett treåringslopp för kallblod blev det som många gånger för en stalldubbel till Jan-Olov Persson, nu var det Guli Atom som från utsidan tog ned ledande Andelskungen To efter 1.29,0 sista tusen. I sulkyn bakom vinnaren satt Rikard Skoglund och segertiden blev 1.31,3/2 140 meter.

– Jag visste att han var väl förberedd för senast jag körde honom galopperade han troligen bort segern 500 kvar, sade Rikard.

I karriärens 25:e start kom första segern för härjedalingen Bengt-Åke Erikssons U.Dox. Trots att han fick gå utvändigt ledaren större delen av loppet. Segertiden blev 1.31,0/1 640 meter.

– Den här hästen är jättebra, han är helt oförbrukad, förkunnade segerkusken efter första segern - nästan på dagen - på 20 år. 19 juni 1999 tog han senaste segern, då vann han med Son Of Dartster på Ovalla.

MATS PERSSON