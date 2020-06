Travtränaren flyttar till Bergsåker – tar över Mellangård: "Har höga ambitioner"

Nyligen kom beskedet att tränaren Mika Haapakangas överger Umåker till förmån för Bergsåker i Sundsvall. Nu gör ytterligare en av Umeås topptränare samma flytt.

– För mig är det ett väldigt enkelt beslut, jag är inte belåten med vad Umåker har att erbjuda, säger Robert Dunder till VK.

Han utvecklar kritiken;

– De har inte alls velat lyssna och jag har fått dålig respons på mina synpunkter.

Robert Dunder om framtiden;

– Jag måste flytta till ett ställe där jag kan få vad jag vill ha. Jag har höga ambitioner, vill lyckas med det jag håller på med och tror att det här är rätt steg.

För att kunna utveckla sin verksamhet och nå resultat blir det byte av miljö. Ny hemvist ska bli träningsanläggningen Mellangård där tidigare bland annat Åke Svanstedt huserat med stora framgångar, och allra senast ägts av Per Linderoth som i höstas valde att flytta hem till Östersund.

Juli blir en intensiv månad med flyttbestyr.

– Jag får med mig alla de 26 hästar jag har i träning och flytten börjar nästa helg, jag räknar med att allt ska vara klart i slutet av juli, det är bra med folk som ställer upp och hjälper till, förklarar Dunder som officiellt får sin Bergsåkers-licens den 1 augusti.

Stall Dunders största stjärna Even´s Cool Boy startade i V75 på Bergsåker så sent som i lördag och det gav ett fjärdepris.

– Evens gjorde det bra, det är tufft i elitserien, säger Robert Dunder, vars egentränade hästar under 2018 och 2019 vann 53 lopp och sprang in drygt fyra miljoner kronor. Hittills under 2020 har det blivit elva segrar och drygt 700.000 kronor i prispengar.

"För Umåkers del är detta förstås ett rejält avbräck, och vi kommer att arbeta hårt på att hitta ersättare. Det finns ett hål i marknaden att fylla. Med det sagt så tror jag på den fria rörligheten. Den som tror sig få det bättre och lyckas bättre på annat ställe ska ta den chansen. Vi är trots allt inte träd", skriver Umåkers vd Robert Karlsson på travbanans hemsida.

