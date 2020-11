Travtränaren Wäjersten om succéåret – har kört in sex miljoner kronor: ”Kvitto på att vi gör något bra”

Under 2020 har Daniel Wäjerstens hästar i snitt vunnit vart fjärde lopp de har startat – och vinsterna har gett stort klirr i kassan.

Med en månad kvar av året har 30-åringens stall kört in sex miljoner kronor. Han själv har varit kusk i nästan alla lopp.

– Det har gått lite över förväntan, säger Wäjersten.

– Det har varit bra resultat över hela året på hästarna, och många olika hästar har gått bra. Det känns bra att vi passerade sex miljoner.

Det är Daniel Wäjerstens tredje år som proffstränare. Sedan starten har han nästintill dubblerat sina vinstsummor varje år: 1,2 miljoner kronor 2018, 3,4 miljoner kronor 2019.

Årets resultat placerar honom på plats 21 över de tränare i landet som har dragit in störst vinstsummor i år. Men om man kollar på antalet vinster han har i relation till hur många lopp hans hästar har deltagit i är han femma bland topptränarna.

Men Daniel Wäjersten bryr sig lite om om vinstprocent eller topplistor. För honom handlar det om att ge tillbaka till de som har gett honom förtroendet att träna deras hästar – ägarna.

– Jag vill att ha ett högt snitt per start. Att hästarna levererar jämnt och bra. Målet är att en häst i snitt ska dra in över 20 000 kronor per start. Jag blir besviken om vi inte ligger på det snittet.

Under 2020 har Daniel Wäjerstens hästar startat 271 gånger och vunnit sex miljoner kronor. Det ger ett snitt på cirka 22 000 kronor per start.

– Man känner ett ansvar mot hästägaren. Vinstsnittet har med kvalitén att göra. Det är i alla fall ett kvitto på att det fungerar bra.

Årets största bedrift kom på hemmaplan i Bergsåker i juni, säger Daniel Wäjersten. E3, Sveriges populäraste insatslopp, skulle avgöras och i prispotten låg en miljon kronor.

Daniel Wäjersten hade ännu inte vunnit en storloppsseger och tränade därför mycket med Global Badman, en hingst som under sin korta karriär har vunnit hälften av de lopp han har deltagit i.

Global Badman var favorit i finalen, men med några hundra meter kvar av loppet ledde hästen Despot Power. Men precis innan mållinjen lyckades Global Badman ta sig förbi på yttersidan och vann med någon hundradel.

– Hästen var i rätt form på rätt dag, säger han.

Men mycket mer än så blev det inte för Global Badman. Under hösten tappade han formen och Daniel Wäjersten bestämde att hästen skulle få vila.

– Tanken var att han skulle göra två tre starter till. Men det fanns inte den där extra spänsten i joggen längre, så då bestämde jag att han skulle få ladda för nästa säsong.

Global Badman har bara gjort åtta starter i år, hur tänker man kring en häst som inte kan tävla en hel säsong?

– Man kan aldrig vara besviken om han springer in 1,3 miljoner på en säsong.