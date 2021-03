Tre miljoner färre doser från Astra Zeneca

– Jag är besviken, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström om ländernas agerande.

Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) innebär det att Sverige kan räkna med nära 3 261 000 färre doser än vad bolaget tidigare hade aviserat.

"Enligt den senaste av de tidigare prognoserna så skulle vi fått 1,1 miljoner doser under kvartal ett och 4,5 miljoner doser under kvartal två. Nu är prognosen att regionerna totalt får cirka 739 000 doser kvartal 1. Under årets andra kvartal är prognosen att regionerna får 1,6 miljoner doser", skriver FHM i ett mejl till TT på fredagskvällen.

"Det är beklagligt att vi får färre vaccindoser än vi hade räknat med. Det fördröjer naturligtvis arbetet med att erbjuda alla vuxna i Sverige skydd mot covid-19 även om det är för tidigt att säga om och hur tidsplanen påverkas", säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Flera regioner befarar att tidsplanen kan skjutas fram till följd av Astra Zenecas besked, men än har det inte gjorts några nya prognoser.

Regeringen ser allvarligt på exportrestriktionerna som går ut över vaccinleveranserna och socialminister Lena Hallengren meddelade på torsdagskvällen att man följer situationen. Då bedömde hon det dock vara svårt att bedöma hur det skulle komma att påverka vaccinationstakten, "men målbilden kan behöva ses över", löd hennes skriftliga kommentar till TT.

Regeringens målsättning har hela tiden varit att samtliga vuxna personer ska ha vaccinerats under första halvåret 2021. Hur det ska gå till med hänsyn till de försenade leveranser framstår dock som högst oklart. Varken Stefan Löfven eller Lena Hallengren har velat svara på frågor om hur tidsplanen ska kunna hållas.

Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen kräver att Hallengren, i samband med ett besök i socialutskottet i början av nästa vecka, förklarar vilka slutsatser regeringen drar av de försenade leveranserna och vad som görs för att få tillgång till mer vaccin.

Läkemedelsjättens besked möts inte med bistra miner från bara Sverige. Astra Zeneca gör inte tillräckligt för att leva upp till sina åtaganden när det gäller vaccinleveranser till EU, enligt EU-kommissionären Thierry Breton.

I ett inlägg på Twitter på torsdagskvällen skrev Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden, att Astra Zeneca förvisso gör ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden om vaccinleveranser – men de anstränger sig inte tillräckligt.

"Det duger inte än för att Astra Zeneca ska uppfylla sina åtaganden för första kvartalet", twittrar Thierry Breton.

Han tycker att det är dags att Astra Zenecas ledning tar sitt ansvar och nu "gör vad som krävs" för att leverera som utlovat.

Fakta: Astra Zenecas vaccin

Astra Zenecas vaccin är ett av fyra vacciner som är godkända i Sverige mot sars-cov-2, det vill säga det virus som orsakar covid-19.

Till skillnad vaccinen från Pfizer-Biontech och Moderna är Astra Zenecas inte ett så kallat mRNA-vaccin.

I stället bygger tekniken på att en del av virusets arvsmassa förs in i cellen med hjälp av ett inaktiverat förkylningsvirus, som ursprungligen kommer från schimpanser, därav att Ryssland kallat vaccinet för ett "schimpansvaccin".

Två vaccindoser behövs. Rekommendationen är att den andra dosen ges 9—12 veckor efter dos nummer ett, enligt Folkhälsomyndigheten. Studier har visat ett bättre immunförsvar om det går längre tid mellan doserna.