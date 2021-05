Tre veckor och tretton vittnesmål från hemlöst land – inget fall är det andra likt

■■ ST direktsänder en debatt om hemlösheten – se den här.

Artikelserien där ST kartlägger hemlösheten startar efter ett mejl som når redaktionen. Det handlar om en man som vi kallar "Alan", som bor i en kartong och som vi ska återkomma till, men efter mötet med honom får vi också kontakt med flera personer vars historier vi har kunnat berätta. Andra livsöden har inte varit lika enkla att återge i text och bild, men en gemensam nämnare är att det rör sig om Sundsvallsbor som saknar en fast punkt i tillvaron.

En av dessa bostadslösa är en man som vi kan kalla "Janne". Han var en välutbildad, respekterad och prisad konsult som på några år blev skuldsatt och jagad av myndigheterna. "Janne" hade en ordnad tillvaro, han reste och höll föredrag om sina expertkunskaper. Men det var då, och nu är nu. Under resan genom hemlöst land visar det sig nämligen att vägen mellan framgång och fall kan vara kort.

Förra året tvingades "Janne" lämna sin bostad i Sundsvall. Då var han också fast i ett missbruk. Nu bor han i en skraltigt gammal bil med mörklagda rutor. Han har åkt fast för narkotikabrott och smärre stölder och hemma hos paret som har tagit över hans tidigare boende växer högen med "Jannes" post i takt med hans skulder.

– Vi hoppades att han skulle ändra adress, men det har han inte gjort än, säger en person i hushållet.

Historien om ett äldre par som förlorade sin bostad efter ett missförstånd har också kommit till vår kännedom under artikelseriens gång. Det var efter en omfattande fastighetsskada som Sundsvallsparet plötsligt stod utan tak över huvudet. Varken kvinnan eller mannen hade någon del i det som hände i huset och de första två nätterna ordnade försäkringsbolaget med ett ersättningsboende, men sedan upplevde kvinnan och mannen att den hjälpen var uttömd. Lägenhetskontraktet revs av hyresvärden eftersom renoveringen kommer att ta lång tid och då tolkade kvinnan och mannen det som att det var upp till dem själva att hitta ett nytt boende, vilket långt ifrån är enkelt för den som saknar både datakunskaper och nätuppkoppling.

Under samtalen med det aktuella fastighetsföretaget fick paret veta att det inte skulle finnas någon tillgänglig lägenhet förrän om flera månader och i det läget startade en daglig kamp för att kvinnan och mannen skulle hitta en säng att sova i. De tog in på vandrarhem, bodde i campingstugor och sov även i bilen. Alla pengar togs ur egen ficka och det blev dyrt att leva utan vare sig kök, toalett eller andra bekvämligheter.

När ST fick kontakt med paret var kvinnan och mannen förtvivlade. Det hade gått flera veckor och den senaste natten hade de sovit i den iskalla bilen. Men eftersom parets bostad var försäkrad och eftersom den ägdes av ett av stans största fastighetsföretag var lösningen bara ett par samtal bort. Efter en påringning från ST framgick att parets situation berodde på en rad missförstånd och nästa dag fick de nyckeln till en ny lägenhet några hundra meter från platsen där de tidigare bodde. Kvinnan och mannen fick även hjälp med flytten och deras tid som hemlösa var därmed ett minne blott.

– Du har gjort ett bra jobb, sade mannen till ST:s reporter vid vårt sista samtal.

En annan hemlös Sundsvallsbo är "William" som miste sitt arbete och som nu har han varit hemlös i ett år.

"William" bor i något av parkeringshusen i Sundsvalls hamn eller på Norrmalm. Han har inte några kända missbruksproblem och är inte heller kriminellt belastad.

– Jag förlorade mitt restaurangjobb i och med pandemin och då kunde jag inte behålla lägenheten, berättar han.

Varje morgon viker 38-åringen ihop sovsäcken och gömmer den på det vanliga stället. Därefter beger han sig iväg mot kommunens kafé och värmestuga Slink in där han tar sin dagliga dusch och äter frukost. En del av morgonfikat har han med sig, annat blir han bjuden på.

William är tystlåten och ger ett lugnt och samlat intryck, men han säger att dagarna känns långa för den som väntar på att livet ska vända.

– Jag sitter mest på biblioteket och undrar när det ska hända, säger han.

Ännu en lågmäld Sundsvallsbo som brukar inta frukosten på Slink in är en 42-åring som berättar att han har varit hemlös i två år. Mannen är ytterst förtegen men säger att han oftast sover hos en kompis. Han dyker upp vid samma tidpunkt så gott som varje morgon och är lika diskret när han kommer som när han går.

En kylslagen förmiddag möter vi en gråtande cyklist i närheten av busstationen. Vi kan kalla honom "Robert", mannen som vägrar åka på ännu en behandling mot sitt drogbereoende. "Robert" är förtvivlad efter socialtjänstens ultimatum. Ska han få behålla sitt stödboende måste han skriva in sig på behandling och den unga Sundsvallsbon tycker att kravet är orimligt.

– Jag har just kommit ut från en flera månader lång behandling och det är inte så illa med mig. Jag klarar inte att gå igenom en period till, men jag klarar mig inte heller utan amfetamin", säger han.

Robert har fått veta att hans lägenhet ska tömmas av socialtjänsten nästa dag.

– Då blir jag bostadslös igen. Jag har varit bostadslös i sex, sju år tidigare. Det här är inte rätt, säger han.

Mest av allt önskar "Robert" att han ska få genomgå en ADHD-utredning och sedan få mediciner som håller hans mående i schack.

– Jag behöver den hjälpen. Det är inte så illa med mitt missbruk men det tycker socialtjänsten, säger Robert innan han stryker bort tårarna med yllevanten och cyklar vidare.

Ett flertal föräldrar har vänt sig till ST under artikelseriens gång. En mamma skriver om sin son som är bostadslös och periodvis aktiv i sitt missbruk. "Han började ta droger för mellan tre och fem år sedan. Han har aldrig haft ett eget boende och nu är skulderna skyhöga och han väntar på ett fängelsestraff".

En annan förälder skriver: "Min son hade ett bra jobb och en fin bostad men hamnade lite på kant. Han satt av nio månader och kommunen har inte tagit något ansvar. Han har varken någon bostad eller ekonomiskt bistånd. Vi försökte få kommunen att gå in och betala sex månaders hyra för hans bostad medan jag skulle stå för tre, så att han skulle komma på fötter, men vi har bara fått kalla handen. Min ekonomi börjar också hamna på botten så snart är vi nog två som står utan bostad. Vem ska lyssna på ett rop på hjälp? Vem tar ansvar så att inte droghandeln startar upp på nytt?"

Under seriens gång har vi berättat om småbarnsmamman "Nora" som undviker sitt barn, trots att båda bor i Sundsvall. 28-åringen vill inte att barnet ska se henne i det här skicket. En del nätter sover "Nora" på det kalla stengolvet på toaletten på Stora torget, och hon säger att livet som hemlös tär på henne. Att hon efter allt våld och alla våldtäkter hon har upplevt lider av posttraumatisk stress och att det bara är drogerna som kan få henne att vila från ångesten och sina samvetsförebråelser.

– Jag hoppas att jag blir omhändertagen snart, säger hon.

Lars Wiklander har också valt att berätta sin historia. Han är hemlös och hjärtsjuk och i väntan på en ballongsprängning bor han på ett hotell som Sundsvalls kommun bekostar. Men 56-åringen misstrivs och önskar sig en egen lägenhet. Avsaknaden av kök gör att matkostnaderna blir höga och boendet känns opersonligt.

– Mina värden måste bli bättre så att jag kan opereras, sedan hoppas jag få en lägenhet genom kommunens bostadssociala grupp, säger han.

"Ante" är en annan av stans rotlösa vars fasta punkt just har ryckts ifrån honom. Även han säger att det var missbruket som ställde till det för honom. Den senaste bostaden förlorade han efter att han hade försökt bryta sig in i den egna lägenheten eftersom han hade tappat nyckeln, varpå polisen ryckte ut. Efter det ingripandet vräktes "Ante" och togs in på avgiftningen på Sundsvalls sjukhus.

Startskottet för artikelserien om hemlöshet var alltså ett mejl som kom till ST:s redaktion på morgonen den 19 april. Då hade en privatperson för tredje morgonen i rad reagerat på att hemlösa "Alan" hade tillbringat ännu en natt liggandes i en kartong på Mittuniversitetets parkering i Sundsvall.

"Alan" berättade om hur han har kastats ut från flera lägenheter eftersom han inte har förmågan att sköta om en bostad, få i sig näringsrik mat och hålla sina missbrukande vänner på avstånd. I kartonghuset hade han en kupévärmare hängande från en av parkeringens elstolpar och den bidrog med viss värme, men aprilvindarna var hårda och "Alan" berättade hur kallt det var om nätterna. Morgonen efter mötet med ST var "Alan" försvunnen från parkeringen. Bara den grå yllefilten han hade över sig under nätterna i kartongen hängde kvar på elstolpen.

Gemensamt för "Alan" och flera andra hemlösa som ST har mött under artikelseriens gång är att de är beroende av narkotika och har neuropsykiatriska problem. Under vardagskyrkans arrangemang intill Esplanaden stod "Alans" pappa och tittade efter sin son dagen efter att vi hade mött honom. Pappan berättade om familjens förtvivlan och att hans pojke är som ett barn i en vuxen mans kropp. Att han alltid har varit svår för föräldrarna att styra och att det ofta blir bråk när han dyker upp hemma hos familjen.

Andra personer som känner "Alan" vittnar också om hans svårigheter att leva ett normalt liv. Att han har haft boendestöd men att det inte har fungerat och att han lätt blir ovän med människor han möter. Det berättas också om att "Alan" ibland har byggt kojor på Norra berget som han periodvis har huserat i.

Några dagar efter ST:s artikel ses "Alan" på nytt sovandes i en kartong - den här gången på en parkering i Nacksta.

Följ dagens debatt här!

Att söka skydd under en kartong, att sova i ett avloppsrör eller i en offentlig toalett på Stora torget. Ja, det är vardag för somliga Sundsvallsbor. På tisdag 11 maj, med start klockan 15.30, lyfter vi frågan om hemlösheten i staden i en direktsänd tv-debatt.