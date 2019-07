Tredje raka förlusten för GIF – förlorade med uddamålet när nyförvärvet debuterade

Det var ett piggt nyförvärv i form av spanska Pol Roigé som inledde från start på NP3-Arena. Yttern var inblandad i flera dueller på bägge kanterna för att försöka få in bollen i boxen. En lovande start 25-åringen.

Men det var gästerna som inledde matchen bäst när de avancerade fram på båda kanterna. Men Lloyd Saxton i mål stod för flera vassa räddningar.

Hemmalaget skulle få det bästa läget i första halvlek – från elva meter.

Efter en fin genomskärare från Maic Sema var Peter Wilson fri med Häckens målvakt Peter Abrahamsson, som kom ut och rev ner GIF-anfallare – utanför straffområdet men straff dömdes efter mycket om och med. Maic Sema stegade fram och Peter Abrahamsson räddade och mållöst stod sig fram till halvtid.

I andra halvlek gick bortalaget ut klart bättre. Efter en hörna som rensades rakt ut klippte mittfältaren Erik Friberg till – på volley. Ett skott som blev för svårt för Lloyd Saxton. En dykande boll som letade sig in bakom GIF-målvakten och ledning för bortalaget.

GIF Sundsvall låg på för en kvittering mot slutet men "Giffers" stod mållösa vid fulltid.

Matchens situation

Maic Sema förtjänar ett positivt betyg efter dagens match. Visade briljans i första halvlek när han tog kontroll över bollen på mittfältet och slog en genomskärare rakt igenom Häckens mittbackar. Adressen? En löpande Peter Wilson, som drogs ner av Häckens målvakt. Situationen skedde utanför straffområdet men domare Magnus Lindgren blåste tillslut straff. Och Peter Abrahamsson var precis så bra han har varit hela säsongen. Sema slog bollen i vänstra hörnet men Abrahamsson hann dit, med en riktig TV-räddning.

Matchens nyförvärv

När startelvorna blev officiella stod nyförvärvets namn där på offensiva vänsterplatsen, oväntat men lika självklart. Och spanjoren från Barcelona Pol Roigé skulle inleda starkt. I inledningen av matchen ägde GIF en del boll och Pol Roigé var namnet i duellerna – på bägge kanterna. Snabb, teknisk och explosiv. Precis så som Joel Cedergren hade målat upp klubbens nyförvärv. Men i 58:e minuten tog premiären plötsligt slut. Pol Roigé signalerade för byte – klart trött och utarbetad. Kommer spanjoren hålla för 90 minuter denna sommar?

När sedan ÖFK kvitterade i den andra halvleken ville flera GIF-spelare ha det till att Hosam Aiesh var offside i läget innan målet när han fick tag i bollen på kortlinjen.

Matchens formbesked

Ifjol noterades Jonathan Tamimi för ett mål och flera assist på sin högerkant, som han ägde större delar av säsongen. I år har det inte fungerat lika väl, men en bättre form ser ut att vara på väg. I två matcher har nu 24-åringen sett jätterbra ut. I lördagens match mot BK Häcken stod han för flera fina aktioner på högerkanten. En sådan var i den 24:e när han slog in ett lågt och svepande inlägg in till Peter Wilson, som tyvärr inte fick den träffen på bollen han sökte.

Matchens insats

GIF Sundsvalls ståplats – utan tvekan.

De har hyllats men kan man få nog? Tifo, sång och inte en stillasittande Patron. När spelarna gick in på planen möttes de av ett östra stå med ett svart-blått tifo med flaggor och banderollen "La casa de giffers" högst upp och texten "Bredsand, Granlo, Stenstan, Alnö, Haga(...)" under. Ett stilrent tifo. Om Cedergrens coachning från sidlinjen var högljudd så var östra ännu bättre. Hela matchen hördes växelramsor och sånger – allt för att heja fram sitt "Giffers" till deras första poäng i de tre senaste matcherna. Tyvärr stod de blå-vita utan vid 90 plus tilläggstid.

Matchen

GIF Sundsvall - BK Häcken 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 (59) Erik Friberg,

Domare: Magnus Lindgren

Publik: 4060