Trots corona – barnkulturhösten rivstartar i Sundsvall: "Bättre kultur för färre än ingen alls"

Barnkulturlokaler är ofta små för den trygga känslans skull. Det betyder i höst att färre biljetter kan säljas. Med coronaavstånd tar Kulturmagasinets programsal, till exempel, bara 20 personer.

– Därför är det förköp som gäller, och all försäljning sker via Entré Sundsvall, på nätet eller fysiskt. Men hellre kultur för färre än ingen kultur alls, säger kultursekreterare Håkan Nordman.

Hösten börjar med bebisteater för publik mellan 6 och 18 månader: alltid lika populärt. "Vart tog min igloo vägen?" för de lite äldre tar upp klimattemat, och i "Glad och Sur i ur och skur" är en människa nästan alltid glad och en annan nästan alltid sur – då blir livet inte lätt.

– Och finns det bättre barnberättelser än "Mamma Mu och Kråkan"? säger Håkan Nordman.

Smultron & Sång, som hör hemma i Sundsvall, 25-årsjubilerar.

– Vi ska vara stolta över dem, säger Håkan Nordman som lovar att ordna en lokal där barnen kan röra sig, för det kan man inte låta bli när man hör Smultron & Sång.

I "En liten konsertserie" ingår bland annat "Allting vandrar" – som belyser att både folkmusik och berättelser har vandrat och förändrats med tiden – och "Duo Sara & Natalie" som förmedlar hur musik kan beskriva olika känslor.

– Och "Tavlor på en utställning" är musik som inspirerades av tavlor. Efter konserten får barnen göra egna tavlor, för konst inspirerar åt alla håll, säger Maria Grönfeldt Thörnberg från Scenkonst Västernorrland.

Teater Soja undersöker om träd kan prata med varandra i "Okända djur och magiska vatten", och i Norrdans "Our house is on fire" ska dansen tolka tal av Greta Thunberg.

– Tioåringar tänker mycket på klimatet och konstupplevelser kan hjälpa till att reflektera, säger Maria Grönfeldt Thörnberg.

I cirkusfestivalen i oktober ges några barnföreställningar. Dockteater Tittut, regelbundna gäster i Sundsvall, tar nu med sig den busiga igelkotten och den stillsamme mullvaden. I "Biejve báttá" öppnas samernas land Sapmi, där solen skiner om natten, och Jan Karlsson från Profilteatern i Umeå ger "Akta dej, Betty" för yngre barn om en överbeskyddande morfar, och "Vatten" för de äldre om en resa över havet.

Som vanligt spelas vissa föreställningar också i Indal, Ljustadalen, Stöde, Matfors, Alnön och Kvissleby.

Barnkultur i höst

18-19/9 Teater: Ah hallo bebis

20/9 Teater: Vart tog min igloo vägen?

25-27/9 Teater: Vem ser Dim?

26/9 Konsert: Smultron & Sång firar 25 år

26/9 Berättarteater/musik: Allting vandrar

2/10 Teater: Fucking Åmål (premiär)

3/10 Cirkus: Akropanik

7/10 Dans: Our house is on fire

10-11/10 Teater: Mamma Mu och Kråkan

10/10 Musik: Duo Sara & Natalie

23-24/10 Cirkus: Tvärslöjd

25/10 Cirkus: Hej Daff-Daff

6-8/11 Teater: Glad och sur i ur och skur

14-15/11 Teater: Okända djur och magiska vatten

14/11 Musikteater: Biejvve bájttá - Solen skiner

21/11 Teater: Akta dej, Betty

22/11 Teater: Vatten

21/11 Musik: Tavlor på en utställning

27-29/11 Teater: Igelkotten och mullvaden