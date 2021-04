Trots den akuta situationen på sjukhusen – krislägesavtalet inte aktuellt i Västernorrland

– Det är inte aktuellt att kliva upp i något krislägesavtal idag men vi förbereder oss för att ligga lite före, säger Petra Lindstedt på Region Västernorrland.

Smittspridningen i hela Västernorrland visar inga tecken på att ge med sig och regionen talar om en galopperande smittspridning. Västernorrland har högst smittspridning i Sverige och Örnsköldsvik är den kommun som toppar listan.

Den senaste tiden har belastningen på både akutmottagningarna och IVA ökat kraftigt på länets sjukhus. Antalet som behöver intensivvård har fördubblats mot för det normala.

Trots detta har Region Västernorrland inte aktiverat krislägesavtalet, även om det har varit nära.

Skulle avtalet aktiveras innebär det att vårdpersonal får 220 procent av lönen per timme och arbetstiden kommer att ligga på 48 timmar per vecka. Som längst får detta ske under en månads tid och ersättningen höjs vid särskild nödfallsövertid.

Planeringen inför ett eventuellt införande pågår säger Region Västernorrland.

– Vi har inget krislägesavtal i Västernorrland just nu, däremot har vi ett väldigt ansträngt läge på IVA och vi håller på att se över vad som krävs för att införa det, säger Petra Lindstedt, områdesdirektör.

Både i Västerbotten och i Norrbotten är krislägesavtalet infört sedan ett par veckor tillbaka.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) som aktiverar krislägesavtalet efter att ett krisläge konstateras av regionen eller kommunen.

– Vi jobbar systematiskt med att svara på frågor från SKR bland annat. Det är inte aktuellt att kliva upp i något krislägesavtal idag men vi förbereder oss.

När kan det här bli aktuellt?

– Jag hoppas att vi aldrig får ett sånt ansträngt läge men om det kommer så tror vi att det kan bli när toppen kommer i mitten av maj, säger Petra Lindstedt.

Följande regioner har just nu ett aktiverat krislägesavtal:

• Region Stockholm

• Region Jönköpings län

• Region Västerbotten

• Region Uppsala

• Region Gävleborg

• Region Dalarna

• Region Norrbotten

• Region Kalmar län

Källa: SKR, Sveriges kommuner och regioner