Tuff matchvecka för Timrå IK – då är backen osäker: "Hoppas han kan vara med"

Matchen

Timrå IK–BIK Karlskoga, Hockeyallsvenskan.

Måndag 19.00, NHK Arena.

Läget i laget

Jens Lööke är tillbaka efter sin underkroppsskada och är redo för spel.

Léon Lerebäck har varit tillbaka i full träning efter sin hjärnskakning men klev av i slutet på söndagsträningen.

– Jag hoppas att han kan vara med, säger Fredrik Andersson.

Samtidigt är Oliwer Fjellström i full träning men är någon vecka bort från spel, liksom Linus Nässén som genomgår hjärntrappan efter sin andra hjärnskakning på kort tid.

– Jag räknar inte med att han (Nässén) spelar något denna vecka, säger lagläkaren Christian Johansson.

Beslut om målvaktsfrågan tas under matchdagen.

– Vi har två bra målvakter nu. Ohre har gjort det jättebra och har verkligen tagit chansen. Vi får se hur det blir, säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

– Det blir kortare träningar en sådan här vecka. Vi vilade torsdag och fredag, sedan har vi kört korta tempopass i helgen bara för att vara pigga och fräscha när vi ska in i den här tuffa veckan. Vi vet att det är en viktig vecka, men det är som man alltid säger, att vi tar en match i taget. Vi måste ha fokus på rätt grejer och nu är det Karlskoga närmast.

– Det är ett offensivt skickligt lag och vi måste ha hög disciplin och inte dra på oss onödiga utvisningar eftersom de har ett giftigt power play. Sedan tycker jag att vi har sett lite piggare ut på slutet. Matchen mot Karlskrona senast var ett steg framåt. Vi har pratat mycket om spelvändningar nu, att vi ska vara snabbare i omställningsspelet. Jag hoppas vi kan fortsätta där vi slutade senast.

Notera att ...

... Timrå har tre matcher på fem dagar. BIK Karlskoga på hemmais (måndag), Modo Hockey borta (onsdag) och slutligen AIK hemma (fredag).

... BIK Karlskoga ligger på tredje plats i tabellen, på samma poäng som Timrå IK (85), men har en match mer spelad än TIK.

... Trean i Hockeyallsvenskan går in i Slutspelsserien med tre poäng, jämfört med tabellfyran som går in med två poäng, och tabellfemman som går in med en poäng.

... BIK Karlskoga har seriens bästa skotteffektivitet och gör mål på 14.11 procent av sina chanser. Timrå ligger på sjunde plats i ligan med 10.02 procent.

... BIK Karlskoga har haft mest antal numerära överlägen i ligan, med 198 tillfällen. Timrå har haft näst flest, men har ändå haft 46 färre är BIK.

Så följer du matchen

På plats i NHK Arena, på tv via Sportkanalen, eller i liverapporteringen på vår sajt.