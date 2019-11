Tuffa folksiffror för Timrå och Ånge – Sundsvall växer 16 gånger snabbare: "Vi ska vara glada"

Statistiska centralbyråns nya siffror för de tre första kvartalen är här. I Medelpad växer endast största tillväxtmotorn – staden mellan bergen.

Sundsvallsborna blev 526 fler och är nu totalt 99 376, enligt senast tillgängliga statistiken.

– Det är oerhört glädjande att den ökning vi såg i början av året har fortsatt, säger Peder Björk och fortsätter:

– Väldigt många har på olika sätt jobbat hårt för att Sundsvall ska bli mer attraktivt. Det är vår styrka, att verkligen jobba tillsammans för att skapa framtiden.

Jämfört med samma tid för ett år sedan – då motsvarande siffror slog fast en ökning med 33 personer – har folkökningen gått runt 16 gånger snabbare.

Boomen sker, med andra ord, från en låg nivå.

– Det är en kraftig förbättring, säger Peder Björk.

Vad ligger bakom, tror du?

– Jag tror att det finns många faktorer som bidrar till denna otroligt positiva utveckling, säger han och framhåller bland annat bostadsbyggandet.

Målsättningen är att nå 100 000 invånare 2021. Nu saknas 624 personer för att spränga den historiska gränsen.

– Vi har, tycker jag, alla förutsättningar att nå det någon gång under 2021. Här ser man också betydelsen av att sätta upp mål att sträva emot. Vi har haft det här med oss när vi planerat utvecklingen av Sundsvall, säger Peder Björk.

Sedan ska vi komma ihåg att Timrå inte är en universitetsstad

Timrå ligger och nosar strax under 18 000-strecket. Under årets första nio månader har kommunen förlorat 64 medborgare, minuset låg på två invånare under samma tid i fjol.

Samtidigt har nedgången i befolkningssiffran från första halvåret (-91) dämpats under tredje kvartalet.

– Det är såklart tråkigt att vi inte ökar befolkningsmässigt. Huvudanledningen är att de senaste åren har det byggts för lite i Timrå, men nu byggs det och mer är på gång. Vilket är glädjande. Sedan ska vi komma ihåg att Timrå inte är en universitetsstad, vilket gör att många av våra unga vuxna söker sig härifrån för att studera och skaffa sig nya erfarenheter. Det är bra för dem, och på sikt är det bra för Timrå, säger kommunalrådet Stefan Dalin (S).

Hittills i år har Ånge – som brottats med avfolkning i decennier – backat med 82 personer till 9 329, enligt SCB:s statistik.

Med ett födelsenetto på minus 50 ligger Ånge sämst till i landskapet rörande att ha fler som dör än vad som föds. Vilket är en marginell försämring sett till föregående år (-47).

ST har sökt Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S) för en kommentar.

Även om Timrå inte har ett födelseöverskott de tre första kvartalen (-6) har balansen bättrat sig mot fjolårets läge (-29).

Här sticker Sundsvall ut med en positiv trend (136) som dessutom är förstärkt (+7) i jämförelse med motsvarande period förra året.

– Det är ett gott tecken att vi har ett betydligt födelseöverskott. Att människor väljer Sundsvall för att bo och bilda familj ser vi gärna mer av. Det är en bra, väldigt glädjande, del i vår utveckling, säger Peder Björk.