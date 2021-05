Tung backskada, krigarmål och nytt superinhopp av talangen – när Giffarna klev upp i serieledning

Det började tilltäppt mellan Örgryte och GIF Sundsvall, där inget av lagen riktigt lyckades ta sig igenom motståndarna. Det var mest halvchanser att räkna in i första halvan av halvleken.

GIF Sundsvall stängde effektivt ner Örgryte, samtidigt som de efterhand började kombinera sig fram allt bättre.

I 28:e minuten kom första halvlekens bästa chans, när Pontus Engblom rann igenom efter en kombination mellan Pontus Silfwer och Erik Andersson, och chippade fram en boll som rullade mot mållinjen – men retfullt petades bort i sista stund. Även anfallskollegan Hallenius hade ett bra volleyläge i slutet av halvleken, men träffen i avslutet blev inte rent nog, efter Niklas Dahlströms nickskarv.

Det mest sevärda på halvleken var annars när Pontus Silfwer två gånger om dammade av sitt voltande katapult-inkast – det kan bli ett anfallsvapen längre fram.

I andra halvlek hittade Örgryte fram mer än i den första. Davor Blazevic stod för en fin räddning på ett långskott och fortsatte agera säker sista utpost.

Efter 67 minuter tog GIF Sundsvall ut mittbacken Teodor Stenshagen till förmån för mittfältaren Jesper Carström och skulle gå ner på fyrbackslinje. Men utan en enda försvarare på bänken kom en skada på Anton Eriksson.

Mitt i det eländet hände det. Då plöjde Linus Hallenius in ledningsmålet, precis efter bytet.

Minuten senare kom Örgrytes skyttekung Ajdin Zeljkovic fri med Davor Blazevic – men Hammarbylånet stod för en matchavgörande jätteparad.

Örgryte kom i ytterligare några attacker mot Giffarnas förändrade backkonstellation, men i slutändan var det Giffarna som kunde utöka. Jättetalangen Johan Bengtsson, 17, hoppade in i slutet och bara minuten senare skickade han in 2–0. Hans fjärde mål för säsongen – vilken superinhoppare!

► Matchen

Örgryte IS–GIF Sundsvall 0–2 (0–0)

Målen: 0–1 (73) Linus Hallenius, 0–2 (86) Johan Bengtsson.

Domare: Fredrik Hansson.

Publik: 8. Statistiken

► Statistiken

Avslut: 7–10.

Avslut på mål: 3–5.

Hörnor: 3–4.

Gula kort: 1–1.

► Betygen

Davor Blazevic 4

När han väl sattes på prov var han säkerheten själv. Benparaden med kvarten kvar var matchavgörande.

Anton Eriksson 4 (ut, 70).

Bolltrygg, placeringssäker och bra på huvudet. Klev ut skadad, vilket är oroande.

Alexander Blomqvist 3

Ankaret och livbåten längst bak. Säker.

Teodor Stenshagen 3 (ut, 67).

Stod för ett par fina läsningar av spelet. La verkligen inga fingrar emellan när han drog på sig ett gult kort.

Niklas Dahlström 2

På nytt högerback. Stabil, men glänste inte. Fick det svårare när GIF gjorde om backlinjen efter skadorna.

Pontus Silfwer 3

Slog magnifika och sårbara passningar i djupled och hade giftiga långa inkast. Börjar hitta rätt på riktigt, men syntes mindre i andra.

Daniel Stensson 3

Frenetisk i sin terrierpress och gjorde sig alltid spelbar.

Erik Andersson 3

Slet, sprang, pressade och gjorde sig spelbar. Kunde gott få assist till både Engblom och Hallenius i första halvlek. En bra insats.

Dennis Olsson 2

Satte inte riktigt inlägg och inspel, men stod för några viktiga brytningar.

Linus Hallenius 4

Galjonsfigur för faktumet att slit lönar sig. Tryckte sig fram på egen hand och fixade ledningsmålet.

Pontus Engblom 2

Hade en dag då han inte riktigt kom till lägen.

Avbytare:

Jesper Carström (in, 67), Paya Pichkah (in, 71), Ludvig Nåvik (in, 85) och Johan Bengtsson (in, 85) spelade för kort tid för att betygsättas. Oscar Jonsson (mv) spelade inte.

► Bäst på planen

Linus Hallenius, GIF Sundsvall. "Växte ju längre matchen led. Visade vinnarattityd på sättet han krigade till sig 1–0. Var om ett ostoppbart snabbtåg när han fick upp farten. Följde upp med att tokpressa till sig ett friläge, men då tilldömdes frispark för Öis."

► Notera att ...

... GIF Sundsvall hade inte en enda försvarare på bänken. I sista stund lämnades Albin Ekström hemma på grund av sjukdom.

► Nästa match

Tisdag 1 juni (18.30): GIF Sundsvall–Jönköpings Södra IF (NP3 Arena).