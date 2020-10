Tung start på säsongen – men Svartvik fick jubla till slut: "Viktigast att vi klarade kontraktet"

Coronasäsongen 2020 är över och när spelet startar upp 2021 kommer Svartviks IF att fortsätta i division 3. Detta efter en stabil 2–0-seger mot Delsbo IF när serien avslutades.

– Det blev lite hetsigt, vi ville forcera in fler bollar än vad vi behövde, säger den spelande tränaren Ahmad Khreis.