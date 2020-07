TV: Per Wahlberg smittades av corona – har symtom efter flera veckor: "Problem med minnet och humöret"

TV: Här berättar regionrådet Per Wahlberg om smittan

Per Wahlberg är moderat och regionråd i Västernorrland. Han har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer till punkt och pricka och på jobbet har de haft mycket videomöten. Trots detta så insjuknade han i covid-19 i mitten av april.

Under ett videomöte på kvällen kände han sig lite risig och småsjuk, några timmar senare samma kväll hade han fått feber.

– Jag tänkte att det inte kan vara covid-19, det finns inte en möjlighet, säger Per Wahlberg.

Dagen efter kände Per att han fick ont i kroppen och i huvudet. Tre dagar gick och då började febern gå ner. Sedan steg den igen kraftigt plötsligt till 39 och vidare till 40,5. Per fick ont i kroppen och lederna värkte och brände. Och en oerhört kraftfull huvudvärk.

– Jag fick en huvudvärk som var fruktansvärt. Jag har aldrig upplevt något liknande, säger Per.

Huvudvärken satt fortfarande i och Per blev oerhört yr. Huvudvärkstabletter bet inte.

– Jag fick ta tag i dörrposten för att kunna hålla mig på benen, så yr var jag, berättar Per Wahlberg.

Då insåg Per att det var dags att söka vård via 1177. Där blev han hänvisad till 112 och fick åka covid-ambulans in till sjukhuset. När Per kom till sjukhuset fick han ta en massa prover och fick starkare medicin så att huvudvärken släppte. Men Per trodde fortfarande inte att det var covid han hade drabbats av.

Men snart fick han det bekräftat av personalen att det trots allt var corona han var smittad av. Efter 24 timmar på sjukhuset kunde Per påbörja rehabiliteringen på hemmaplan. Per Wahlberg behövde aldrig läggas in i respirator.

Minnet har aldrig fallerat men nu helt plötsligt är min kod till kontokortet när jag står på macken och ska tanka fullständigt bortblåst

– Jag glad att jag slapp andningspåverkan. På sjukhuset var jag orolig att det skulle bli nästa behandlingssteg, med respirator. Men det behövdes aldrig. Jag hade aldrig hosta eller besvär med lungorna eller andningen, säger Per Wahlberg.

När han hade tillfrisknat så märkte Per att hans minne och humör hade förändrats.

– Jag blir arg lite fortare nu. I vanliga fall har jag lång stubin och tappar aldrig humöret. Men nu känner jag inte igen mig själv. Jag brukar vara ganska cool, nu blir jag oftare förbannad. Jag har inte lika mycket tålamod helt enkelt.

Per beskriver att han tidigare aldrig har haft problem med minnet, utan att det snarare har varit hans paradgren.

– Minnet har aldrig fallerat men nu helt plötsligt är min kod till kontokortet när jag står på macken och ska tanka fullständigt bortblåst, säger Per Wahlberg.

Är du orolig för att symptomen inte ska försvinna helt?

– Klart jag inte vill ha det här hängande över mig så värst länge. Jag vill ju känna att det börjar vända, säger Per.

Per Wahlberg vill vädja till folk att de ska ta corona på allvar.

– Det här är inte över än. Har vi otur kommer det här en sväng till. Risken är att det kan komma lokala utbrott i landet. då blir det som en andra våg. Det är inte en vanlig förkylning det kan jag lova, säger han avslutningsvis.