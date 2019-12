TV: Polisen knackar dörr i bostadsområde efter misstänkta mordet i Ånge

TV: Se vår livesändning från brottsplatsen.

Natten mot onsdagen hittades en man i 20-årsåldern död i en bostad i Ånge. Två män, i 20- och 25-årsåldern, greps i anslutning till att polisen kom till platsen och de sitter nu anhållna skäligen misstänkta för mord.

Enligt polisen kan man inte utesluta att mannen har blivit utsatt för ett grovt våldsbrott och därför utreds det just nu som ett mord.

Polisen har spärrat av delar av det bostadsområdet där mannen hittades. Under morgonen och förmiddagen har polisen genomföra en brottsplatsundersökning och de håller just nu på att knacka dörr i området för att eventuellt få in fler vittnesuppgifter.